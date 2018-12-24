Оборот сервиса по доставке продуктов iGooods превысит 1,2 млрд руб

Оборот одной из крупнейших в России компаний по доставке продуктов iGooods превысит 1,2 млрд рублей по итогам 2018 года, это означает рост в три раза по сравнению с показателями прошлого года. Такого результата удалось добиться благодаря увеличению числа заказов, подключению новых сетей к сервису доставки и росту узнаваемости бренда.

«В этом году компания установила рекорд — мы совершили около 300 000 доставок. Если предположить, что средний человек на поездки в гипермаркет обычно тратит 2,5 часа, то в этом году мы подарили своим клиентам уже 85 лет жизни», — комментирует сооснователь и управляющий iGooods Григорий Кунис.

Под оборотом компания понимает совокупную стоимость всех доставленных продуктов. Увеличение оборота напрямую влияет и на рост финансовых показателей. «Выручка iGooods за 2018 г. планируется в размере 180 млн руб., что больше в три раза, чем в прошлом году — комментирует Григорий Кунис. — Проект находится в инвестиционной фазе, но, по прогнозу, к концу 2019 года он начнет приносить прибыль».

Сервис работает в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Белгороде. Через сервис проходит более 1 500 заказов день, а средний чек составляет 3 500 руб. Для сравнения: в прошлом декабре было только около 400 заказов в день.

В 2018 году к сервису iGooods подключились торговые сети Карусель, Spar. Растет объем заказов из сетей-партнеров: Ленты, Metro, Prizma и Babylon Super. Количество сетей-партнеров делает сервис самым крупным в России по числу охваченных розничных брендов.

В 2019 году компания планирует расширить географию обслуживания, а также увеличить число сетей, из которых осуществляется доставка. «Мы подключим как минимум две федеральные сети к сервису уже в первой половине 2019 года и выйдем в новые города. Планируется много изменений по IT, новые сервисы, которые мы анонсируем непосредственно перед их введением. Здесь важно удивить и опередить рынок», — сказал Григорий Кунис.