Оборот сети ресторанов «Теремок» в 2018 году достиг 9,4 млрд рублей

По итогам 2018 года «Теремок» входит в пятерку крупнейших компаний в сегменте быстрого питания в России и демонстрирует рост выручки. Оборот компании в 2018 году достиг 9,4 млрд рублей, в 2017 году этот показатель был равен 8,3 млрд рублей. Конец года сеть завершила с ростом количества чеков на 21% по сопоставимым ресторанам.

На сегодняшний день «Теремок» насчитывает более 300 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В 2018 году открылось 12 новых заведений бренда. Более 30 млн покупателей посещают «Теремок» ежегодно.

«В 2018 году мы активно открывали и обновляли рестораны, кардинально изменив наш формат в сторону городских кафе с индивидуальным дизайном и фарфоровой посудой. Рост выручки, в зависимости от типа ресторанов, составил от 10-20% на фудкортах до 25-35% в стрит-ритейле. Таких показателей, особенно в ресторанах с отдельных залом, удалось добиться благодаря обновленному формату: покупатели чутко реагировали на каждый обновленный ресторан. В течение года успешно развивалось наше партнерство с сервисом „Яндекс.Еда“: в конце года мы получали более 10 000 заказов в неделю. В 2019 году эта тенденция сохранится, поскольку сервис постоянно расширяет географию доставки в Москве и Санкт-Петербурге. Мы высоко оцениваем итоги работы сети. Рынок в 2018 году увеличился на 5,1%*, то есть „Теремок“ рос более, чем в 2 раза быстрее, прибавив 13,3%. В первом полугодии 2019 года мы планируем открыть еще как минимум 15 ресторанов в новом формате», — комментирует Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети «Теремок».

«Теремок» в новом формате

В 2016 году компания «Теремок» начала редизайн ресторанов. Обновление затронуло все элементы оформления торговых точек: дизайн интерьера, меню, посуды, фирменных пиктограмм и униформы сотрудников.

В течение 2018 года «Теремок» обновил все точки сети на фудкортах (порядка 120 в Москве и Московской области, около 30 в Санкт-Петербурге), также были реконструированы 8 ресторанов стрит-ритейла в Москве и 6 в Петербурге.

Особое внимание в компании уделяется световому оформлению. В 2018 году освещение посадочного зала и зоны технологии было спроектировано заново, и первые 20 ресторанов получили профессиональный свет. В 2019 году работа по обновлению освещения будет продолжена.

Кроме того, в течение года «Теремок» открывал новые рестораны с собственным залом. Каждый ресторан оформлялся в индивидуальной дизайн-концепции. Первый «Теремок» в новом формате площадью 170 кв. м на 70 посадочных мест открылся в Москве на станции метро Бабушкинская на улице Менжинского, д. 38. В заведении используются фарфоровая посуда и столовые приборы, смонтирована уникальная система освещения. Зал украшен мхом и натуральной зеленью, а разместиться можно на креслах, диванах или за высоким барным столом.

Запуск робота Маруси

В сентябре сеть ресторанов «Теремок» представила первого андроида-кассира Марусю. Пилотные роботы начали работать в ТЦ «Коламбус» в Москве и в ТК «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Маруся разработана специально для «Теремка», производитель интегрировал в ее конструкцию модуль оплаты, а также написал программное обеспечение, которое позволяет роботу свободно общаться с покупателем, предлагать блюда «Теремка», оформлять заказы, принимать оплату банковской картой и выдавать чеки.

Перезапуск сайта

В ноябре 2018 года была запущена новая версия сайта компании. Главные разделы: «Ваше мнение», «Наше меню», «Акции» и «Наши Теремки» вынесены на первый экран. В качестве фона используется имиджевый рекламный ролик бренда, в котором показан процесс приготовления фирменного блина «Морской богатырь».

Программа франчайзинга

В 2018 году «Теремок» объявил о начале программы регионального развития. Компания находится в стадии переговоров с потенциальными партнерами. Особенность франчайзинга «Теремка» — фокус на крупных эксклюзивных франчайзи, которые готовы развивать сеть в своем регионе, открывая 10-15 точек за короткий период времени.