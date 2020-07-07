Оборот Wildberries 2-м квартале 2020 года превысил 103 млрд рублей

Оборот онлайн-магазина Wildberries с учетом возвратов во 2-м квартале 2020 г. вырос на 123% — до 103,4 млрд руб., а в штуках — на 200% по сравнению с апрелем — июнем 2019 г. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Динамика продаж товаров отечественного производства составила 130%, а их доля в ассортименте — около 50%. Объемы реализации за первое полугодие 2020 г. выросли на 110% — до 178,7 млрд руб. год к году.

Самыми быстрыми темпами рос оборот в таких категориях, как товары для здоровья (+3791%), продукты питания (+1137%), товары для домашних животных (+727%), спорт (+588%), книги и канцелярия (+496%), автотовары (+387%), электроника, бытовая техника и оргтехника (+360%), товары для дома и дачи (+320%) и красота (+208%).

Наибольшую долю в обороте компании по итогам квартала занял фэшен-сегмент — 51% (53 млрд руб.), который вырос на 53% в деньгах и на 98% в штуках. Доля детских товаров составила 15% (15,8 млрд руб., +100% и +122% соответственно). Вдвое выросла доля категорий «Электроника, бытовая техника и оргтехника» — с 5 до 10% (10 млрд руб.) — и «Товары для дома и дачи» — до 11% (11,5 млрд руб.).

Самый быстрый рост продаж за последние три месяца наблюдался в Республике Ингушетия (+660%), Чувашской Республике (+253%), Брянской (+250%) и Ивановской (+207%) областях, а также в Татарстане (+233%).

В апреле — июне аудитория новых покупателей онлайн-ритейлера выросла втрое год к году. Наибольшая динамика прироста наблюдалась в категории пользователей от 55 лет — почти в 2,5 раза. На сегодняшний день аудитория Wildberries насчитывает около 30 млн зарегистрированных пользователей.