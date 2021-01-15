Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96% до 437,2 млрд рублей

Онлайн-платформа Wildberries представила итоги 2020 года. Оборот компании увеличился на 96% до 437,2 млрд рублей по сравнению с 2019 годом. Продажи в 4 квартале достигли максимальных за всю историю значений и составили 151,5 млрд рублей.

За год покупатели сделали на площадке 323,8 млн заказов, приобретя 575,3 млн товаров, что почти втрое больше, чем в 2019 году. Число пользователей Wildberries выросло на 18 млн до 40 млн человек. Число продавцов на площадке увеличилось с 19 тысяч до 91 тысячи, большая часть из них — это представители российского малого и среднего бизнеса. Сеть точек выдачи заказов за счет сотрудничества с партнерами и представителями МСП во всех странах присутствия компании выросла в 14 раз до 91 тысячи.

Около 50% годового оборота Wildberries (217,7 млрд рублей, +45% год к году) пришлось на fashion-сегмент, который остается ключевым ассортиментом онлайн-площадки, отмечают в компании. Около 16% (71 млрд рублей, +70%) составили продажи категории «Товары для детей». Доля категории «Товары для дома и дачи» достигла 12% (54,3 млрд рублей, +219%), категория «Электроника и бытовая техника» заняла 11% (46,6 млрд рублей, +198%) в обороте компании, а 9% (37,7 млрд рублей, +156%) — продажи категории «Товары для красоты».

За год компания запустила продажи в 4 новых странах. В начале 2021 года платформа также вышла в Германию.