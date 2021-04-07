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Оборот Wildberries за январь-март вырос до 134,7 млрд руб

Российский онлайн-ритейлер Wildberries представил финансовый отчет по итогам первых трех месяцев 2021 года. Оборот площадки составил 134,7 млрд руб., что на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

В штуках проданных товаров рост составил 122%, а количество заказов выросло на 108% до 126,5 млн год к году. Число продавцов онлайн-платформы составило 162 тыс. За первый квартал 2021 года на Wildberries зарегистрировались 70 тыс. новых магазинов — как за весь 2020 год, говорится в отчете. Также компания увеличила число точек выдачи с 7 тыс. до 115 тыс.

Самый высокий рост продаж компания отметила на Чукотке (244%), в Чувашии (156%), Калининградской области (138%), Ингушетии (130%) и Татарстане (127%). Быстрее всего увеличился оборот товаров для здоровья (258%), продуктов питания (228%), спортивных товаров (191%), для дома и дачи (172%) и косметики (126%).

«Мы продолжаем улучшать онлайн-платформу Wildberries для наших покупателей и продавцов, которые работают с нами. Впервые в истории компании минимальный размер комиссии теперь начинает с 1% в категориях электроники — это позволит продавцам и дальше расширять ассортимент и уменьшать свои затраты. В 2021 году мы продолжаем активное развитие бизнеса: строим логистические центры в России, готовимся к выходу новые страны, развиваем IT».

Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries

По данным АКИТ, в январе 2021 года российский рынок e-commerce вырос на 49% — покупатели оформили в российских онлайн-магазинах заказы на 211,8 млрд руб. Самый высокий темп прироста приходится на индивидуальных предпринимателей. По данным Data Insight объем рынка E-commerce в 2020 году под влиянием пандемии составил 2,7 трлн руб., рост +58%. К 2025 году рынок вырастет в четыре раза и достигнет 10,9 трлн руб.

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Автор: Анна
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