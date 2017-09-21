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Обороты московской интернет-торговли увеличились на 41 %

В Москве продолжается активный рост розничной торговли, заявил министр Правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

«Самый большой прирост за семь месяцев 2017 года отмечен в онлайн секторе, — сообщил министр Правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города сказал глава департамента. — Объем интернет-продаж московских компаний по сравнению с январем — июлем прошлого года увеличился на 41,6 %».

Как сообщила пресс-служба ведомства, общий оборот розничной торговли за аналогичный период 2017 г. вырос на 5,3 % по сравнению с 2016 годом, оборот торговых предприятий — на 11,8 %.

По данным Мосгорстата, объемы торговли продовольственными товарами возросли в Москве на 6,8 %, непродовольственными — на 3,7 %.

«Сегодня Москва вместе с Сингапуром, Лондоном, Шанхаем и Нью-Йорком входит в первую пятерку рейтинга PwC крупнейших агломераций мира, наиболее готовых к внедрению высоких технологий. Российская столица занимает ведущие позиции по таким показателям, как сервис для горожан, инфраструктурная готовность, открытое адаптивное образование и цифровая экономика. Бурный рост онлайн-торговли в нынешнем году — еще одно доказательства лидирующих позиций Москвы в этой передовой области», — подчеркнул министр.

Автор: Анна
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