Образовательные услуги и доставка готовой еды стали самыми популярными категориями в онлайне во время праздников

Аналитики CloudPayments проанализировали онлайн-продажи на новогодних каникулах с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года и выяснили, какие категории товаров и услуг были самыми популярными в онлайне.

Самыми крупными по онлайн-обороту категории во время новогодних каникул стали образовательные услуги и доставка готовой еды из кафе и ресторанов. Так на образовательные услуги в период новогодних каникул россияне в среднем тратили 3 317 рублей, в категории доставки готовой еды — 1 384 рубля. Эти две категории лидировали по онлайн-обороту и в аналогичном периоде годом ранее, но со средними чеками несколько ниже: 2 503 рубля в категории образовательных услуг и 1 223 рубля в категории доставки готовой еды из кафе и ресторанов.

Замыкают тройку категорий-лидеров благотворительные пожертвования со средним чеком 661 рубль. Годом ранее эта категория была на четвертом месте по обороту в онлайне с величиной среднего чека примерно на том же уровне — 623 рубля.

Четвертая по популярности среди россиян категория — доставка продуктов и товаров первой необходимости из супермаркетов. Во время новогодних каникул средний размер покупки в онлайне в этой категории составил 2 892 рубля, тогда как годом ранее эта категория была восьмой по популярности, но с более высоким средним чеком — 3 188 рублей.

Пятой по обороту в онлайне в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года стала категория магазинов мужской и женской одежды со средним чеком 6 913 рублей. В аналогичном периоде годом ранее эта категория была менее популярной — занимала седьмое место со средним чеком 6 515 рублей.

На шестом месте по обороту в онлайне в период новогодних каникул — категория клубов активного отдыха со средним чеком 2 381 рубль. Активный отдых во время минувших каникул был более популярен среди россиян, чем годом ранее: в период с 31 декабря 2020 года по 9 января 2021 года эта категория была на 9 месте, зато средний чек был выше — 2 866 рублей.

Категория театрализованных представлений заняла седьмое место по онлайн-обороту в период новогодних праздников 2022 года со средним чеком 5 781 рубль. Годом ранее эта категория была более популярной и занимала третье место по онлайн-обороту, но средний чек был гораздо ниже — 2 228 рублей.

Восьмое место по величине оборота в онлайне в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года заняли обувные магазины, где средний чек покупки в онлайне составил 9 446 рублей. На девятом месте — услуги авиакомпаний со средним чеком 34 598 рублей. За период с 31 декабря 2020 года по 9 января 2021 года эти две категории не вошли в топ-10 самых крупных по онлайн-обороту, зато годом ранее в рейтинг попали категории аренды автомобилей со средним чеком 286 рублей (пятое место по онлайн-обороту) и цветочные магазины со средним чеком 3 170 рублей (десятое место по онлайн-обороту).

Завершают рейтинг самых крупных категорий по онлайн-обороту в новогодние каникулы магазины электронной техники со средним чеком 2 421 рубль. В новогодние каникулы 2020-2021 года эта категория также вошла в десятку самых крупных по обороту в онлайне, но заняла пятое место со значительно большим средним чеком — 5 189 рублей.

«Вот уже два года подряд мы видим, что во время новогодних каникул самые востребованные в онлайне категории практически не меняются. Наблюдается высокий спрос на образовательные услуги, что вполне может быть связано с традиционными обещаниями начать „новую жизнь“ с Нового года и начать осуществление задуманных планов. Доставка продуктов из супермаркетов и готовый еды из кафе и ресторанов также востребованы среди россиян в новогодние каникулы — многие заказывают еду к новогоднему и рождественскому столу» Сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.