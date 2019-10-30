Общие онлайн-продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» за девять месяцев 2019 года выросли на 79% и составили 31% от продаж компании

ПАО «М.видео» сообщает объединённые неаудированные про-форма показатели чистых продаж и продаж сопоставимых магазинов (like-for-like), а также результаты развития сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» за первые девять месяцев и третий квартал, окончившиеся 30 сентября 2019 года.

Ключевые объединённые показатели девяти месяцев 2019 года (про-форма)*:

Продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» показали рост на 6,3% год-к-году до 299,0 млрд рублей (с НДС).

Общие онлайн-продажи компании** выросли на 78,8% год-к-году до 91,4 млрд рублей (с НДС). Доля общих онлайн продаж в продажах Группы составила 30,6%.

Продажи сопоставимых магазинов (LFL) по Группе за девять месяцев 2019 года показали снижение на 3,4% к девяти месяцам 2018 года из-за высокой базы прошлого года, и выросли на 8,9% по отношению к соответствующему периоду 2017 года.

Ключевые объединённые показатели третьего квартала 2019 года:

Продажи по Группе «М.Видео-Эльдорадо» в третьем квартале 2019 года составили 105,4 млрд рублей (с НДС), на уровне результатов третьего квартала 2018 года.

Общие онлайн-продажи** увеличились на 71,3% год-к-году до 32,3 млрд рублей (с НДС) и составили 30,6% от продаж Группы.

Продажи сопоставимых магазинов (LFL) по Группе за третий квартал 2019 года показали отрицательную динамику на 9,9% к аналогичному периоду 2018 года как следствие высокой базы прошлого года, но выросли на 0,7% к третьему кварталу 2017 года.

* Про-форма операционной отчётности по Группе «М.Видео-Эльдорадо» показывает сводные продажи, LFL и результаты развития сетей «М.Видео» и «Эльдорадо», включающие итоги работы «Эльдорадо» не с момента закрытия сделки по её приобретению, а с начала 2018 года.

** Общие онлайн-продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» в соответствии со стратегией ONE RETAIL учитывают все продажи авторизованным клиентам через интернет, включая доставку на дом, самовывоз и продажи, зарегистрированные в магазинах через мобильные устройства продавцов (RTD, Real Time Dealing или продажи в режиме реального времени). В настоящее время продажи через RTD доступны только в магазинах «М.Видео».

Продажи Группы выросли на 6,3% год-к-году до 299,0 млрд рублей (с НДС) по итогам девяти месяцев 2019 года. Рост обусловлен активным развитием новых магазинов и поддержан позитивной динамикой общих онлайн-продаж.

За девять месяцев 2019 года продажи сети «М.Видео» показали рост на 7,0% год-к-году и достигли 200,0 млрд рублей (с НДС). «Эльдорадо» увеличила оборот на 5,0% год-к-году до 98,9 млрд рублей (с НДС).

«Рост продаж на 4-5% в год характеризует российский рынок бытовой техники и электроники как зрелый и стабильный. „М.Видео“ и „Эльдорадо“ даже в условиях консервативного рынка демонстрируют уверенный рост, который позволяет нам укреплять свои позиции: Группа „М.Видео-Эльдорадо“ показала увеличение продаж на 6,3%, в то время как, по данным ГФК, за девять месяцев 2019 года рынок вырос на 4,8% к аналогичному периоду прошлого года. Динамика продаж сопоставимых магазинов отражает общерыночные тренды снижения темпов роста и цикличности спроса. Продажи LFL Группы закономерно оказались ниже 2018 года, продемонстрировавшего исключительно высокие темпы, но лучше показателей 2017 года, что говорит о здоровом развитии нашей розницы, — отметил президент Группы „М.Видео-Эльдорадо“ Александр Тынкован. — Группа „М.Видео-Эльдорадо“ показала общий рост продаж выше рынка, что обусловлено стратегией ONE RETAIL, в рамках которой компания рассматривает магазины как органичное продолжение сайта и мобильного приложения, объединённые одной ИТ-платформой. Мобильные технологии дают возможность авторизовать клиентов не только онлайн, но и в магазинах, что позволяет нам лучше понимать покупателей, делать индивидуальные предложения, точнее планировать бизнес-процессы. Это увеличивает NPS и в конечном итоге — обеспечивает рост продаж и эффективности. За девять месяцев 2019 года положительное влияние на общие продажи также оказали результаты магазинов „М.Видео“ и „Эльдорадо“, открытых на месте МедиаМаркт, которые, как мы и планировали, показывают продажи выше среднесетевых».

Общие онлайн-продажи «М.Видео» (заказы онлайн с доставкой на дом или самовывозом из магазинов и зарегистрированные продажи в магазинах через мобильные устройства продавцов, RTD) удвоились год-к-году до 72,9 млрд рублей (с НДС) за девять месяцев 2019 года благодаря активному развитию проекта RTD в рознице «М.Видео» и росту числа продавцов, оснащённых смартфонами со специальным ПО для авторизации и консультаций покупателей. К августу 2019 года компания завершила развёртывание проекта RTD на всю розничную сеть «М.Видео», на сегодня порядка 10 000 продавцов используют смартфоны со специально разработанным приложением для авторизации клиентов и консультаций.

Онлайн-продажи «Эльдорадо» (заказы онлайн с доставкой на дом и самовывоз из магазинов) выросли на 15,1% год-к-году до 18,6 млрд рублей (с НДС) за счёт роста трафика и среднего чека.

Общие онлайн-продажи по обоим брендам составили 30,6% от всех продаж Группы за девять месяцев 2019 года.

«В рамках стратегии ONE RETAIL, которая является следующим этапом после успешного внедрения омни-модели, мы пересмотрели подход к учёту онлайн-продаж. Технологические решения Группы обеспечивают для клиентов практически бесшовный переход между онлайн и офлайн в процессе выбора и совершения покупки. Единые цены, ассортимент, сервисы, авторизация и персональные предложения позволяют нашим покупателям завершать сделку так, как удобно именно им. Например, вы можете вместе с консультантом в магазине оценить модели ноутбуков, выбрать несколько подходящих и попросить отправить их вам на почту. Дома ещё раз посмотреть финалистов, доступных в вашем личном кабинете на сайте, и сделать заказ, который хотите оплатить и забрать в магазине самостоятельно. Технически, это продажа в магазине, фактически — онлайн. Таким образом, классическая система разделения продаж по каналу формирования заказа не отражает ни все возможные сценарии поведения клиента, ни бизнес-процессы компаний, успешно реализовавших омни-модель и эволюционирующих дальше. Подход Группы „М.Видео-Эльдорадо“ показывает реальное влияние онлайн на бизнес, так как основывается на учёте авторизованных через любые каналы покупателей — будь то сайт, приложение в смартфоне клиента или мобильное устройство продавца. Чем выше доля авторизованных пользователей, тем больше компания знает о своих клиентах, более успешно с ними коммуницирует и эффективнее ведёт бизнес», — подчеркнул главный исполнительный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес.

За девять месяцев 2019 года Группа расширила свою сеть на 49 магазинов, включая 20 «М.Видео», 19 «Эльдорадо» и 10 магазинов под брендом m_mobile. Общее число магазинов Группы составило 990 на 30 сентября 2019 года.