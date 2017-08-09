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«Обувь России» готовится к IPO

Группа компаний «Обувь России», входящая в число трех крупнейших обувных ритейлеров, готовится к первичному размещению на Московской фондовой бирже.

Как сообщает «Коммерсантъ», в рамках IPO «Обувь России» рассчитывает привлечь инвестиции в размере около 4-5 млрд рублей. За последние четыре года стоимость компании увеличилась в несколько раз, до отметки в 24 млрд рублей.

По некоторым данным, IPO может состояться уже в октябре 2017 года. Координаторами выхода на биржу выступят Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. Бизнес «Обуви России» оценивается в 10 EBITDA. В рамках размещения ритейлер продаст около 15-25% акций.

«Обувь России» вышла на рынок в 2003 году. Сегодня под управлением компании находится более 500 магазинов в 140 городах России. Выручка ритейлера в 2016 году увеличилась на 9,4% и составила 10 млрд рублей, чистая прибыль — 1,3 млрд рублей. По оценкам аналитиков Infoline, компания занимает около 0,7% обувного рынка в России. Неделю назад стало известно, что в состав акционеров компании вошел владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров, приобретший 24,99% ритейлера.

Автор: Анна
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