«Обувь России» начала продавать велосипеды

В мае группа компаний «Обувь России», первый публичный ритейлер российского fashion-рынка, расширила ассортимент за счет велосипедов. Новая группа товаров появилась в рамках развития собственного маркетплейса и платформы для поставщиков «Продаем».

Ассортимент включает беговелы, дорожные и горные велосипеды для детей, подростков и взрослых. Производитель товаров — новосибирский завод «СИБВЕЛЗ». Детские модели можно приобрести в некоторых магазинах, площадь которых позволяет выставить крупногабаритный товар, а также можно оформить заказ с экрана сразу на месте в 30 розничных точках Новосибирска, Кемерова, Томска, Омска, Бийска.

«В настоящее время наблюдается повышенный интерес к здоровому образу жизни, в связи с этим мы решили предложить нашим покупателям ассортимент велосипедов. Новосибирский завод „СИБВЕЛЗ“ выпускает велосипеды с 2000 года, компания зарекомендовала себя на рынке. Все предлагаемые товары имеют сертификаты соответствия требованиям технического регламента таможенного союза „О безопасности машин и оборудования“, — комментирует Надежда Яровенко, руководитель направления Westfalika. — Площади наших магазинов не всегда позволяют выставить крупногабаритный товар, поэтому мы также используем возможности и нашего интернет-магазина, на базе которого с марта в тестовом режиме заработал онлайн-маркетплейс».

В декабре 2019 года «Обувь России» запустила онлайн-платформу «Продаем» для работы с поставщиками и начала трансформировать магазины в маркетплейсы. За 5 месяцев текущего года компания значительно расширила ассортимент: сейчас в торговых точках и в интернет-магазине Группы можно приобрести товары для дома, игрушки, декоративную косметику, книги, мелкую бытовую технику и др. На конец мая число поставщиков платформы «Продаем» насчитывало более 500 компаний. По итогам 1-го квартала, доля необувных товаров в розничной выручке Группы достигла 43,5%, в целом по году на такие товары будет приходиться не менее половины продаж.