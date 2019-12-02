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«Обувь России» начала сотрудничать с AliExpress

Группа компаний «Обувь России», первая публичная компания российского fashion-ритейла, расширяет сотрудничество с маркетплейсами. Теперь товары основного бренда Группы — Westfalika — представлены на площадке Tmall (входит в «AliExpress Россия»). «Обувь России» тестирует новый канал сбыта: пока на Tmall продается преимущественно женская обувь.

В дальнейшем, по результатам пилотного проекта, будет принято решение, какой товар и в каком объеме будет реализовываться через маркетплейс.

«Мы развиваем направление онлайн-торговли: как совершенствуем собственные интернет-магазины, так и наращиваем объемы сотрудничества с маркетплейсами. По результатам 9 месяцев 2019 года онлайн-продажи компании увеличились на 29,5%, их доля в розничной выручке достигла 13,8%, — комментирует Тимур Ефимов, руководитель направления онлайн-продаж ГК „Обувь России“. — Tmall для нашей компании — дополнительный канал продаж, который позволит нам охватить новую аудиторию и привлечь покупателей из разных регионов России. В перспективе эта площадка также даст нам возможность расширить географию сбыта за счет стран ближнего зарубежья, таких как Белоруссия, Грузия и Казахстан, в которые мы пока не осуществляем доставку».

Сейчас на площадке Tmall представлена преимущественно женская обувь осенне-зимнего сезона под брендом Westfalika — более 200 SKU, а также небольшой ассортимент одежды и сопутствующих товаров. Цены на товар в маркетплейсе на данный момент аналогичны розничным ценам в торговых точках компании, однако маркетологи Группы будут изучать спрос и рассматривают возможность в дальнейшем проводить специальные акции для клиентов Tmall. С учетом результатов пилотного проекта Группа планирует реализовывать через площадку максимально широкий ассортимент, включая одежду, аксессуары и сопутствующие товары.

Автор: Анна
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