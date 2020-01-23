«Обувь России» начала сотрудничать со Сберлогистикой

Группа компаний «Обувь России», первый публичный российский fashion-ритейлер, развивает проект «Пункты выдачи заказов» на базе собственных магазинов и расширяет сотрудничество с логистическими операторами. В конце 2019 года «Обувь России» подписала договор о партнерстве с логистической платформой «Сберлогистика», дочерней компанией Сбербанка. Планируется, что в рамках сотрудничества «Обувь России» будет не только выдавать интернет-заказы, но и принимать отправления от физических лиц.

Запуск пилотного проекта состоялся в конце декабря, тестовыми стали 213 торговых точек в таких городах, как Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь, Уфа и др. В дальнейшем к проекту будут подключены более 600 магазинов «Обуви России».

«Сотрудничество со Сберлогистикой — это еще один этап реализации проекта ПВЗ на базе наших магазинов и интеграции в логистическую инфраструктуру российского рынка e-commerce. Сберлогистика — перспективная и быстроразвивающаяся компания, партнерство с которой будет способствовать привлечению новых покупателей и увеличению трафика нашей сети. — комментирует Наталья Куликова, руководитель группы финансовых услуг ГК «Обувь России. —Одна из основных целей компании на ближайшее будущее — усилить сервисную составляющую бизнеса; мы стараемся делать все, чтобы максимально удовлетворить запросы наших покупателей и предложить им удобные современные сервисы».

«Мы идем по пути создания крупнейшей в России сети пунктов приема и выдачи посылок, — говорит генеральный директор Сберлогистики Сергей Малышев. — Нам важно быть ближе к нашим клиентам, в удобных проходных местах. С одной стороны — это часть сервиса в работе с клиентом-получателем, с другой — конкурентное преимущество в работе с клиентом-отправителем. Вот почему мы активно развиваем партнерство с сетевыми ритейлерами по всей стране, предлагая им взаимовыгодные условия сотрудничества».

Напомним, что группа компаний «Обувь России» начала реализовывать проект «Пункты выдачи заказов» в ноябре 2018 года, когда совместно с PickPoint объявила о создании сети ПВЗ на федеральной базе собственных магазинов. На текущий момент «Обувь России» открыла более 1700 ПВЗ и сотрудничает с 8 партнерами, среди которых DPD, «Почта России» и онлайн-ритейлер OZON.