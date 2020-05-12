«Обувь России» начинает продавать книги

Российский ритейлер «Обувь России» развивает платформу для поставщиков «Продаем» и собственный маркетплейс. В апреле у компании появился новый партнер — издательство «Феникс», книги и другая печатная продукция которого теперь представлена в торговых точках ритейлера.

«Для нас это новый опыт, мы думаем, что для нашей целевой аудитории будут интересны такие товары. Издательство „Феникс“ — крупнейшее региональное издательство России, работающее на рынке 37 лет. Большой и разнообразный ассортимент книг, а также развивающих учебных пособий, на наш взгляд, найдут отклик у наших покупателей и их детей. В будущем мы планируем расширить количество таких товаров», — комментирует Елена Хворова, руководитель отдела закупа и сбыта ГК «Обувь России».

Сейчас в магазинах «Обуви России» продаются развивающие книги для дошкольников и школьников: пособия для детей для обучения счету и письму, прописи, рабочие тетради, развивающие раскраски, сказки, рассказы и энциклопедии. Помимо этого, покупатели могут купить развивающие материалы для проведения досуга с детьми: книжки с наклейками, книжки-вырезалки, обучающие плакаты, задания для подготовки к школе, пособия по развитию речи, памяти, логики, букв и цифр. Всего ассортимент книг и другой печатной продукции включает 377 SKU.

У «Обуви России» есть опыт развития категории товаров для детей. В 2015 году компания начала продавать линейку детского текстиля под торговой маркой Westfalika Kids. В коллекцию вошли комплекты постельного белья и полотенца из натуральных материалов. В январе 2020 года в 700 магазинов Обуви России" было поставлено около 40 тыс. единиц детских товаров поставщиком ООО «Мир деревянных игрушек». А уже в марте в магазинах «Обуви России» появился новый ассортимент детской и подростковой обуви от российской обувной фабрики «Лель» — одного из ведущих отечественных производителей.