+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Обувь России» начинает продавать косметику и бытовую технику

Компания «Обувь России» меняет бизнес-модель своих розничных магазинов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора группы Антон Титов.

Теперь в ее магазинах (Westfalika и «Пешеход») можно будет купить не только обувь, но и косметику, товары для дома, бытовую технику и пр. Они станут «офлайновыми маркетплейсами» с множеством категорий товаров разных брендов, пояснил Титов. С логотипа Westfalika компания уже убрала слово shoes (обувь).

В 2020 г. планируется переоборудовать более двух третей магазинов ритейлера. Сейчас переговоры идут с 90 компаниями-поставщиками, в будущем «Обувь России» намеревается привлечь около тысячи партнеров со всей страны.

Группа не планирует сокращать обувные продажи, уточняет Титов. Будет пересмотрена лишь выкладка. В целом «Обувь России» рассчитывает увеличить в ближайшие два года средний чек, а также конверсию трафика в покупки в полтора раза, а выручку торговых точек — более чем нам 30%. Сейчас ассортимент магазинов «Обуви России» составляет 10 тыс. артикулов. В результате перехода на новую бизнес-модель номенклатура товаров должна удвоиться.

Инвестиции в модернизацию магазинов, по расчетам Титова, не должны превысить 50 млн руб.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

26 ноября / Комментарии
Ритейл-площадка BUTIK создала цифровые примерочные нового типа

Ритейл-площадка BUTIK создала цифровые примерочные нового типа

Омниканальная fashion ретейл-площадка BUTIK объединила возможности офлайн и онлайн-шопинга и создала цифровые примерочные нового типа. Теперь у покупателей нет необходимости обращаться к консультантам — можно просто выбрать понравившийся товар с помощью интерактивного экрана в собственном закрытом лаунже и там же поменять размер.

далее →

25 ноября / Комментарии
Бизнес предлагает отсрочить маркировку технически сложных товаров

Бизнес предлагает отсрочить маркировку технически сложных товаров

Комитет по торговле «Деловой России» попросил Минпромторг отложить маркировку технически сложных товаров. Инициатива связана с практическим отсутствием подделок электроники, бытовой техники и строительных электроинструментов.

далее →

25 ноября / Комментарии
«Магнит» протестирует продажу напитков навынос

«Магнит» протестирует продажу напитков навынос

В супермаркетах сети «Магнит» появятся кофейные корнеры самообслуживания. На этапе пилотного проекта компания поставит сети 24 кофейных корнера.

далее →

25 ноября / Комментарии
Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: ПК-аксессуары для игр растут быстрее, чем для работы

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: ПК-аксессуары для игр растут быстрее, чем для работы

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на игровую периферию: за девять месяцев 2019 года продажи клавиатур, мышей и гарнитур достигли 2,4 млн устройств на сумму порядка 4,6 млрд рублей, что выше результатов прошлого года на 5% в штуках и на 11% в деньгах. В «М.Видео» и «Эльдорадо» спрос на аксессуары прибавил 7% в штуках и 14% в деньгах, выше рынка.

далее →

22 ноября / Комментарии
«Эльдорадо» расширила сеть до 500 магазинов

«Эльдорадо» расширила сеть до 500 магазинов

Розничная сеть «Эльдорадо» расширила присутствие сети на российском рынке до 500 магазинов. Юбилейный розничный объект стандартного формата открылся в тверском ТРЦ «Рубин-2». Магазины «Эльдорадо» работают в 204 российских населённых пунктах, их торговая площадь составляет около 650 тыс. м2. До конца года ритейлер планирует открыть ещё более 15 торговых точек.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!