«Обувь России» начинает продавать косметику и бытовую технику

Компания «Обувь России» меняет бизнес-модель своих розничных магазинов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора группы Антон Титов.

Теперь в ее магазинах (Westfalika и «Пешеход») можно будет купить не только обувь, но и косметику, товары для дома, бытовую технику и пр. Они станут «офлайновыми маркетплейсами» с множеством категорий товаров разных брендов, пояснил Титов. С логотипа Westfalika компания уже убрала слово shoes (обувь).

В 2020 г. планируется переоборудовать более двух третей магазинов ритейлера. Сейчас переговоры идут с 90 компаниями-поставщиками, в будущем «Обувь России» намеревается привлечь около тысячи партнеров со всей страны.

Группа не планирует сокращать обувные продажи, уточняет Титов. Будет пересмотрена лишь выкладка. В целом «Обувь России» рассчитывает увеличить в ближайшие два года средний чек, а также конверсию трафика в покупки в полтора раза, а выручку торговых точек — более чем нам 30%. Сейчас ассортимент магазинов «Обуви России» составляет 10 тыс. артикулов. В результате перехода на новую бизнес-модель номенклатура товаров должна удвоиться.



Инвестиции в модернизацию магазинов, по расчетам Титова, не должны превысить 50 млн руб.