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«Обувь России» начнет продавать мужскую одежду

Группа компаний «Обувь России», первая публичная компания российского fashion-ритейла, продолжает расширять ассортимент одежды среднего слоя. В коллекции «Осень-зима 2019/20» будут впервые представлены базовые модели мужских джемперов. Кроме того, ассортимент магазинов пополнится и новыми моделями женской одежды — брюками из текстиля и искусственной кожи, а также юбками, толстовками, платьями и костюмами с украшениями в виде бус и брошей. Направление одежды демонстрирует стремительный рост: сопоставимые продажи за 8 месяцев 2019 года увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля одежды среднего слоя достигла 4% от розничной выручки компании.

«Решение ввести мужской ассортимент было принято благодаря нашим покупателям, которые сами подсказали, какой ещё ассортимент хотят видеть в наших магазинах. У нас традиционно продаются модели мужской обуви, доля которой в наших коллекциях достигает 15%. Теперь будет и мужская одежда, — комментирует руководитель закупа и сбыта ГК „Обувь России“ Елена Хворова. — Если говорить про женский ассортимент, то в сезоне „Весна-лето 2019“ наиболее востребованными оказались практичные модели платьев, блузок и джемперов прямого и свободного кроя, выполненные из натуральных и смешанных по составу материалов. В планах на следующий сезон „Весна-лето 2020“ расширить швейную группу одежды среднего слоя; сделать упор на легкие платья, блузки, футболки и джемперы с коротким рукавом».

«Обувь России» следует стратегии диверсификации и развивает новые категории товаров. Одежда среднего слоя появилась в магазинах Группы в 2017 году. Поначалу в линейке были только женские джемперы, майки и футболки. Каждый сезон спрос на товар данной категории рос, поэтому ассортиментная линейка постепенно расширялась. «Обувь России» развивает концепцию total look, предлагая покупателям сразу в одном месте «собрать» модный образ к сезону. Такой подход к формированию ассортимента позволяет компании наращивать выручку и прибыль, увеличивать средний чек и повышать лояльность покупателей.

Автор: Анна
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