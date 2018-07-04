«Обувь России» получила кредитную линию на 1 млрд рублей

ГК «Обувь России» и Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») подписали кредитное соглашение, в рамках которого банк открывает Группе возобновляемую кредитную линию в объеме 1 млрд руб. сроком на 2 года. Привлеченные денежные средства будут направлены на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности Группы, в том числе и на развитие розничной сети.

Уральский банк реконструкции и развития является одним из ключевых финансовых партнеров компании «Обувь России». «Мы сотрудничаем с УБРиР с 2012 года, и мы рады продолжению нашей совместной работы с одним из ведущих банков нашей страны. — комментирует директор ГК „Обувь России“ Антон Титов. — Финансовая поддержка банка играет важную роль в достижении стратегических целей компании, одна из которых — стать лидером российского обувного рынка. В последние годы мы активно наращиваем объемы бизнеса, развиваем производство, открываем новые магазины, и в дальнейшем намерены поддерживать столь же высокие темы роста».

Группа компаний «Обувь России» имеет репутацию надежного заемщика с положительной кредитной историей, компания сотрудничает с ведущими российскими банками, доля долгосрочных ресурсов в кредитном портфеле за последние годы значительно выросла. «Обувь России» — один из ведущих игроков на российском обувном рынке. В октябре 2017 года компания успешно провела IPO, что подтверждает конкурентоспособность стратегии «Обуви России» и большой потенциал для дальнейшего развития, — отметила руководитель новосибирского филиала УБРиР Лариса Кучендаева. — Нам приятно осознавать тот факт, что с нашей финансовой поддержкой отечественный бизнес набирает обороты и выходит на новые рубежи развития«.

В рамках реализации среднесрочной инвестпрограммы «Обувь России» в 2018 году активно наращивает розничную сеть: по данным на конец первого квартала 2018 года Группа открыла 34 новых магазина и вышла в 10 новых городов. Всего в этом году компания намерена запустить 100 новых торговых точек. Планы по развитию бизнеса поддерживаются положительной динамикой на обувном рынке: по прогнозам Discovery Research Group, объем российского обувного рынка по итогам 2018 года превысит 1,4 трлн рублей.