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«Обувь России» проведет ребрендинг

Совет директоров ПАО «ОР», головной компании ГК «Обувь России» одобрил проект ребрендинга Группы. ГК «Обувь России» меняет позиционирование: выходит за рамки fashion-сегмента и становится универсальным ритейлером, развивающим современную торговую платформу и онлайн-маркетплейс. Группа откажется от слова «обувь» в наименовании, новое название ритейлера — OR GROUP. Это первый ребрендинг корпоративного бренда за всю историю Группы.

Цель ребрендинга — отойти от узкоспециализированного позиционирования компании как обувного ритейлера, поскольку бизнес Группы значительно трансформировался и компания развивает новые направления, выходящие за рамки fashion-сегмента. Сейчас Группа делает ставку на универсальный розничный формат, офлайн-/онлайн-маркетплейс, интегрируется в логистическую инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли и развивает финансовые сервисы. Благодаря реализации новых инициатив Группа в ближайшие 5 лет планирует существенно расширить ассортимент, удвоить розничную выручку, нарастить свое присутствие в онлайне, увеличив долю онлайн-продаж в розничной выручке до 50%.

Бренд «Обувь России» появился на рынке в 2003 году, и на тот момент отражал основное позиционирование компании как обувного ритейлера. Бизнес Группы стремительно растет, компания постоянно запускает новые направления. Особенно значительные изменения произошли в 2019-2020 гг., когда Группа усовершенствовала розничный формат, вышла за рамки fashion-ритейла и значительно диверсифицировала ассортимент, начала развивать концепцию магазина как сервисной точки, усилила направление финансовых сервисов, которое стало составлять весомую долю в доходах.

«Вопрос об изменениях стоял перед компанией давно. Мы еще в 2018 году пересмотрели нашу стратегию с точки зрения локаций, отказались от размещения магазинов в больших торговых центрах и начали выходить в малые города. В том же году мы стали активно развивать сервисную составляющую бизнеса, дав старт проекту партнерских пунктов выдачи заказов. С 2019 года мы проделали большую работу по совершенствованию бизнес-модели, запустив собственный маркетплейс, а коронавирусный кризис текущего года ускорил многие процессы по трансформации бизнеса и развитию дистанционных технологий. — комментирует Антон Титов, директор группы компаний „Обувь России“ (OR Group). — Наша задача — не фокусироваться на узкоспециализированном обувном рынке, а расширить рамки работы Группы, что открывает новые возможности для роста, и донести эту идею до бизнес-сообщества. При этом мы сохраняем преемственность со старым названием, оставляя аббревиатуру ОР в основе нового наименования».

Задача, которую ставит перед собой компания, — увеличить объемы бизнеса, выручки, EBITDA и чистой прибыли за счет выхода на новые рынки. Группа считает универсальный розничный формат и модель маркетплейса наиболее перспективными с точки зрения дальнейшего развития.

Ребрендинг также включает и переименование юридических лиц, входящих в группу, и будет проходить в два этапа. Сначала будет переименована основная операционная компания Группы — ООО «Обувь России», эмитент облигаций. Она будет называться ООО «ОР». Второй этап — смена наименования головной компании, являющейся эмитентом акций, — с ПАО «ОР» на ПАО «ОР ГРУПП». Кроме того, также будет обновлен тикер акций ПАО «ОР» на Московской бирже: компания сменит тикер OBUV на ORGG.

Автор: Анна
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