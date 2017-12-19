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«Обувь России» сообщает о рекордном росте новогодних продаж

Группа компаний «Обувь России» сообщает о рекордном росте новогодних продаж: в период с 1 до 18 декабря сопоставимые продажи в магазинах компании (like-for-like) увеличились на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Основная причина роста сопоставимых продаж — оживление спроса. «На декабрь приходится период традиционной сезонной и новогодней распродажи, однако в предыдущие годы мы не отмечали столь высокого роста товарооборота. В этом году покупатели особенно активны: сопоставимые продажи с 1 по 18 декабря выросли почти на треть, общее число чеков увеличилось на 24% год-к-году, средний чек вырос на 3,32% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, — комментирует Антон Титов, директор группы компаний „Обувь России“. — Оживление спроса мы наблюдаем с начала этого сезона, в целом сейчас востребован весь ассортимент, в том числе и более дорогая модная обувь разнообразной цветовой гаммы, а также классическая праздничная обувь».

Рост покупательской активности также связан с эффектом отложенного спроса: обувь — это товар с ограниченным сроком службы в 1,5-2 года, и те люди, которые экономили на покупке 2015-2016 гг., постепенно возвращаются в магазины. «Этот год стал для обувного рынка переломным: он вернулся к росту в натуральном выражении. Мы видим, что спрос на рынке постепенно восстанавливается. В ближайшие 5 лет, по прогнозам Discovery Research Group, рынок будет прирастать в среднем на 6-7% в год», — добавляет Антон Титов.

В декабре лидерами продаж в магазинах «Обуви России» являются модели обуви из цветных материалов, а также сапоги-дутики и ботинки стиля casual. Особенно популярна комфортная обувь — монолитная подошва, невысокий каблук, хороший протектор. Отмечая данную тенденцию, «Обувь России» в этом сезоне увеличила долю актуальной комфортной обуви в ассортименте на 10%, по сравнению с прошлым годом. А в весенне-летней коллекции 2018 года доля модного комфортного ассортимента вырастет на 20%, по сравнению с аналогичным сезоном этого года

Автор: Анна
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