+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Разработка RSS

«Обувь России» создает дата-центр в Москве инвестирует более 40 млн рублей в IT

Группа компаний «Обувь России», один из двух крупнейших обувных ритейлеров России, в рамках реализации программы по развертыванию региональных ЦОД запустит собственный дата-центр в Москве. Группа начала реализовывать проект в начале марта, все работы по закупке, монтажу и тестированию оборудования для дата-центра завершатся в течение нескольких месяцев, на полную мощность новый ЦОД выйдет к осенне-зимнему сезону 2018 года. Реализуя IT-стратегию в части наращивания мощности и повышения надежности IT-инфраструктуры, компания также увеличит мощности центрального ЦОД в Новосибирске и регионального ЦОД в Хабаровске. Всего инвестиции в проект, включая открытие дата-центра в Москве, превысят 40 млн руб.

В октябре 2017 года «Обувь России» вышла на IPO и в рамках реализации инвестпрограммы с 2017 года активно развивает розничную сеть: в 2017 году она приросла 83 магазинами. В дальнейшем компания намерена поддерживать столь же высокие темпы роста сети: в 2018 году планирует открыть 100 магазинов. У компании уже достаточно хорошая представленность в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, при этом Группа намерена увеличивать присутствие сети в Центральной части России.

«Учитывая планы компании, мы повышаем мощность и надежность существующей IT-инфраструктуры и ее масштабируемость. Сейчас наши магазины работают во всех часовых поясах, мы развиваем омниканальные продажи и направление дополнительных сервисов для покупателей, что требует высокого уровня интеграции IT-систем и обеспечения их круглосуточной работоспособности — комментирует IT-директор ГК „Обувь России“ Дмитрий Карпенко. — Поэтому для нас на первый план выходят такие задачи, как обеспечение бесперебойного онлайн-режима работы в формате 24/7/365 без привязки к часовым поясами, повышение гибкости, мобильности, масштабируемости и отказоустойчивости системы. Для решения этих задач мы еще в 2014 году открыли центральный дата-центр в головном офисе в Новосибирске, а в конце 2016 года начали реализовывать программу по созданию региональных ЦОД и запустили дата-центр в Хабаровске. Сейчас открываем ЦОД в центральной части России».

Новый центр обработки данных в Москве будет построен на базе платформы Hewlett-Packard Enterprise, которая используется в предыдущих проектах компании, что позволяет легко интегрировать ЦОД с существующими мощностями. Оборудование размещено на площадке компании Softline — многолетнего партнера «Обуви России» в реализации сложных комплексных IT-проектов. Она реализовывала инфраструктурную часть проектов по созданию ЦОД в Новосибирске и Хабаровске, а также занимается проектом в Москве. Мощность нового ЦОД в Москве составит 96 ядер, 1 терабайт оперативной памяти и 20 терабайт обрабатываемой информации. Мощность основного ЦОД в Новосибирске будет увеличена на 240 ядер, объем оперативной памяти составит 2 терабайта, объем обрабатываемой информации — 40 терабайт. Планируется, что производительность системы хранения данных для критичных бизнес-процессов увеличится в 5 раз. Если говорить про ЦОД в Хабаровске, емкость хранения данных для критичных бизнес-процессов вырастет в 3,4 раза, а планируемое увеличение производительности системы хранения данных для критичных бизнес-процессов составит 8 раз.

«При развертывании ЦОД в Москве „Обувь России“ арендует площадку Softline для размещения своего оборудования. Такой подход помогает сократить капитальные затраты и ускорить развертывание новых мощностей, критически важных для дальнейшего развития группы „Обувь России“. Теперь компания фактически не имеет каких-либо ограничений, связанных с дальнейшим масштабированием IT-обвязки основного бизнеса в данном регионе. — комментирует руководитель отдела по работе с клиентами промышленного сектора группы компаний Softline Роман Шарабарин. — Softline занимается пусконаладкой и настройкой оборудования, в дальнейшем мы будем обслуживать систему. Появление третьего дата-центра позволит компании „Обувь России“ создать геораспределенную IT-инфраструктуру, данные будут рассредоточены по трем ЦОД, расположенным в разных регионах (Москва-Новосибирск-Хабаровск), что позволит повысить отказоустойчивость единой IT-системы компании и повысит эффективность бизнеса».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

26 марта / Комментарии
Amazon запатентовала «умного» дрона

Amazon запатентовала «умного» дрона

Компания Amazon зарегистрировала патент на квадрокоптер, который реагирует на жестовые и голосовые команды.

далее →

20 марта / Комментарии
eBay поможет выбрать нужный размер упаковки для товара с помощью дополненной реальности

eBay поможет выбрать нужный размер упаковки для товара с помощью дополненной реальности

Онлайн-магазин eBay добавил в мобильное приложение возможность выбрать нужный размер упаковки для товара с помощью технологии дополненной реальности.

далее →

19 марта / Комментарии
Walmart запатентовал шесть дронов для опыления

Walmart запатентовал шесть дронов для опыления

Крупнейший онлайн-ритейлер США Walmart запатентовал шесть дронов, призванных помочь фермерам. Об этом пишет агентство Reuters, изучившее патентные заявки компании.

далее →

16 марта / Комментарии
«М.Видео» и КРОК автоматизировали управление мобильными устройствами для продавцов в рознице

«М.Видео» и КРОК автоматизировали управление мобильными устройствами для продавцов в рознице

Компания «М.Видео» в партнёрстве с системным интегратором КРОК внедрила решение VMware AirWatch для удалённого управления и контроля мобильных устройств продавцов. В результате, активация, настройка и обновление более 2 000 планшетов и фаблетов с уникальным ПО для персонализированной работы с клиентами происходит в кратчайшие сроки и при высоком уровне информационной безопасности.

далее →

14 марта / Комментарии
В голосовом помощнике «Алиса» появились чат-боты для компаний

В голосовом помощнике «Алиса» появились чат-боты для компаний

Создатели голосового помощника «Алиса» разрешили сторонним разработчикам создавать для него новые команды-навыки. Например, ресторан или цветочный магазин могут придумать команды для заказа еды или букетов. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!