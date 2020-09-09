«Обувь России» стала первым сетевым партнером Wildberries по открытию пунктов выдачи заказов

«Обувь России», первая публичная компания российского fashion-рынка, и крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries заключили партнерское соглашение, в рамках которого клиенты Wildberries смогут получать заказы в магазинах «Обуви России».

Первые партнерские ПВЗ Wildberries заработали уже в 100 торговых точках «Обуви России» в городах Сибири и Дальнего Востока — преимущественно в магазинах Westfalika, который является основным брендом Группы. До конца года компании планируют увеличить количество совместных ПВЗ более чем в 2,5 раза — до 263. В магазинах «Обуви России» клиентам Wildberries доступен полный набор услуг: получение онлайн-заказов, примерка, а также возврат товаров.

Открыть партнерскую точку выдачи вместе с Wildberries также может любой желающий при наличии юридического лица. Для этого нужно зарегистрироваться на специальном сайте и прислать информацию о помещении. Партнерам Wildberries доступен весь необходимый функционал для управления точкой выдачи в специальном приложении WBPoint на базе iOS и Android.

«Мы рады сотрудничеству с Wildberries — лидером российского рынка онлайн-торговли, — комментирует Наталья Куликова, руководитель группы финансовых услуг ГК «Обувь России». — Мы развиваем проект партнерских ПВЗ с 2018 года, на текущий момент мы вышли на стабильный показатель 90-100 тыс. посылок в месяц. Сотрудничество с Wildberries позволит нам дальше увеличивать показатели по выдаче посылок, привлекать дополнительный трафик в наши магазины, предлагать современный удобный сервис и повышать лояльность покупателей».

«Мы стремимся быть еще ближе к нашим клиентам, поэтому приняли решение об открытии новых удобных точек выдачи вместе с нашими партнерами. В начале лета мы запустили доставку заказов в партнерские постаматы, а теперь планируем значительно расширить сеть благодаря сотрудничеству с бизнесом по выдаче интернет-заказов. Важно отметить, что мы готовы к партнерству не только с такими крупными компаниями, как «Обувь России», но и индивидуальными предпринимателями, малым и средним бизнесом, для которых такое сотрудничество может оказать существенную экономическую поддержку благодаря высокому покупательскому трафику Wildberries — ежедневно мы отправляем свыше 780 тыс. заказов», — рассказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

На сегодняшний день Wildberries насчитывает свыше 17 тыс. собственных и партнерских точек выдачи, с начала года их число выросло более чем в 2,5 раза.

Магазины «Обуви России» развиваются как омниканальные торговые точки, а проект «Пункты выдачи заказов» является одним из примеров интеграции разных каналов продаж. Сегодня Группа сотрудничает с ведущими операторами российского логистического рынка. В среднем в сети «Обуви России» онлайн-покупатели получают 2500-3000 посылок в день, чаще всего электронику, парфюмерию, косметику, книги, одежду и обувь.