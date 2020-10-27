«Обувь России» запустила новое мобильное приложение Westfalika

Группа компаний «Обувь России» запустила новую версию мобильного приложения Westfalika. Разработчиком выступила новосибирская компания «Секвения». Обновленная версия, созданная с учетом актуальных тенденций UX-дизайна и обладающая современным функционалом, позволит сделать процесс покупок максимально удобным для клиентов.

Приложение Westfalika совместимо с операционными системами IOS и Android и включает базовый функционал интернет-магазина — просмотр ассортимента товаров с применением фильтров, возможность сделать заказ, оформить и отслеживать доставку. Также пользователи смогут увидеть хиты продаж — наиболее просматриваемые и популярные позиции. Кроме этого, клиентам будет доступен такой инструмент, как InstaShop: возможность заказать через мобильное приложение товары, представленные в Instagram-аккаунте Westfalika. Раздел InstaShop с красивыми фото расположен на главной странице приложения. В дополнение к версиям для смартфонов выпущены варианты приложения для планшетов iPad и Android с интерфейсом, адаптированным для больших диагоналей экранов.

«На текущий момент посетители, заходящие на сайт с мобильных устройств, составляют более 50% аудитории интернет-магазина Westfalika. Поэтому мы уделяем повышенное внимание тому, как работать с такими клиентами и сделать для них процесс покупки максимально удобным. На наш взгляд, обновленное мобильное приложение Westfalika даст рост конверсии с мобильного трафика. Также оно повлияет и на лояльность целевой аудитории, поскольку ускорит процесс выбора товаров и оформления заказа», — комментирует Виктория Малышкина, интернет-маркетолог ГК «Обувь России».