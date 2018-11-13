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«Обувь России» начала продавать комплекты нижнего белья

Группа компаний «Обувь России», первая публичная компания российского fashion-ритейла, пополнила ассортимент товаров для женщин. В конце октября в магазины начали поступать комплекты женского нижнего белья.

Пилотная линейка насчитывает семь видов комплектов, в дальнейшем ассортимент будет расширен. К первой декаде ноября новинки появятся в большинстве регионов, в которых работает «Обувь России».

«Наши покупатели хотят видеть в ассортименте не только верхнюю одежду, джемперы и кардиганы, но и корсетную группу товаров. Комплекты изготовлены из смешанных волокон, содержащих нейлон и эластан. Также есть модели, в составе которых присутствует хлопок и полиэстер. Товар только начал появляться в магазинах, но уже пользуется большой популярностью и получает положительные отзывы покупателей. В перспективе мы планируем развивать данное направление», — комментирует Анна Кочанова, ведущий менеджер направления сопутствующих товаров ГК «Обувь России»

«Обувь России» начала продавать сопутствующие товары под собственными брендами в 2010 году. На текущий момент в магазинах компании представлено более 5000 SKU сопутствующих товаров — это одежда, сумки, кожгалантерея, средства по уходу за обувью, чулочно-носочные изделия, средства по уходу за ногами, товары для дома и др. Доля сопутствующих товаров в розничной выручке постоянно растет: если в 2010 году она составляла 4%, то в 2017 году — 31%, а по итогам 9 месяцев 2018 года доля увеличилась до 33,4%.

Автор: Анна
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