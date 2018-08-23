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Обувной бренд Muck Boot запустил официальный интернет-магазин в России

Международный бренд Muck Boot совместно с фулфилмент-провайдером eSolutions запустил официальный интернет-магазин в России.

История бренда насчитывает почти двадцать лет. За это время Muck Boot успел полюбиться ценителям активного отдыха в Европе и США.

Бренд основан международной компанией Honeywell, известной своими инновационными разработками в таких сферах, как аэрокосмическая техника, инжиниринговые решения для зданий и сооружений, производственные материалы и технологии переработки, автоматизация бизнеса и средства индивидуальной защиты.

Стратегическим решением компании стал выход на конечного потребителя. Так, на основе имеющегося у Honeywell опыта в производстве и внедрении новых технологий, был создан бренд Muck Boot.

Большую популярность обувь Muck Boot получила благодаря своим свойствам: 100%-ая водонепроницаемость, комфорт в любых условиях и в любую погоду, а также широкий выбор моделей.

Для запуска собственного интернет-магазина компания выбрала лидера рынка фулфилмента — компанию eSolutions (a member of the Otto group).

Оплатить покупку можно картой онлайн или электронным кошельком онлайн, либо наличными или банковской картой при получении. Доставка работает по всей России, а при покупке от 10.000 рублей доступна бесплатная доставка в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Совсем скоро будет подключена возможность примерки и частичного выкупа заказов.

Автор: Анна
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