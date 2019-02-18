Обязательное внедрение оплаты по картам в магазинах отложат до 2023 года

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал РБК, что срок обязательного приёма банковских карт к оплате перенесут на полтора года — на 1 января 2023 года. Соответствующие поправки к закону «О защите прав потребителей» сейчас находятся на стадии обсуждения и должны быть внесены в Госдуму в весеннюю сессию, уточнил Аксаков.

В законопроекте точно сдвинутся сроки, с которых магазины должны будут в обязательном порядке принимать карты к оплате. Сейчас мы рассматриваем вариант обязать ТСП [торгово-сервисные предприятия] с торговым оборотом от 20 млн руб. принимать карты к оплате с 1 января 2020 года, от 10 млн руб. — с 1 января 2021 года, от 5 млн руб. — с 1 января 2022 года, все магазины вне зависимости от оборота — с 1 января 2023 года«, — сказал Аксаков.

Авторы законодательной инициативы считают, что повсеместная безналичная оплата поспособствует прозрачности торговли для налоговых органов. Масштабный теневой рынок, связанный с продажей контрафактной продукции, существует в значительной степени именно за счёт микропредприятий, которые используют только наличные расчёты с покупателями. Обычно такие товары реализуются через интернет из-за практически полного отсутствия механизмов контроля со стороны государственных органов. Сейчас соотношение наличных и безналичных платежей примерно одинаково — 50 на 50, привели свои данные в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В обороте интернет-магазинов доля безналичных платежей составляет 60–75%, оставшуюся часть занимают наличные расчёты.

Президент Ассоциации интернет-торговли Артём Соколов считает, что распространение безналичной оплаты положительно скажется на бизнесе. «Если кто-то работает только за наличные, а ты предлагаешь два способа оплаты, ты должен в стоимость товара включать комиссию за эквайринг. Тому же, кто работает за наличные, это не нужно. Магазины в таком случае находятся в неравных конкурентных условиях», — говорит Соколов.

Директор Союза независимых сетей России (СНСР) Сергей Кузнецов считает, что сейчас и так невелико количество магазинов, которые не принимают безналичные платежи. В основном не работают с банковскими картами торговые точки, расположенные в малых населённых пунктах, и в общем товарообороте объём таких ретейлеров мал, говорит он.