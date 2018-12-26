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Обыски полностью парализовали работу компании «Красное & Белое»

В результате обысков работа компании «Красное & Белое» была полностью парализована. Следственные действия прошли на складах и в офисе компании в Москве, Подольске и Челябинске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.

Источник в алкогольной сети «Красное & Белое» подтвердил, что обыски с изъятием всей документации начались в компании около 9:00 часов утра по московскому времени. Они проходили одновременно на всех складах компании и в офисе и не закончились к 21:00 мск. «Работа компании парализована полностью», — заявил представитель компании РБК.

В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. В качестве основания названы подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

По данным собеседника РБК, налоговые претензии к «Красному & Белому» появились около двух месяцев назад. Речь шла о том, что компания оформляла магазины на разные юридические лица. В связи с этим ООО «Абсолют» (входит в ГУ «Красное & Белое») назначили доначисление налогов на сумму почти 2 млрд руб. Компания пытается оспорить это решение в суде, следующее заседание состоится 25 января 2019 года.

В 2018 году «Красное & Белое» заняла восьмое место в рейтинге самых быстрорастущих компаний по версии РБК: около 7 тыс. магазинов работают более чем в 50 регионах страны. Владелец сети алкомаркетов «Красное & Белое» занимает 115-е место в рейтинге богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes с состоянием $950 млн, а также входит в список долларовых миллиардеров по версии Bloomberg Billionaires Index.

Автор: Анна
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