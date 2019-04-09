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Обзор розничного рынка консольных и компьютерных игр по итогам 2018 года

«Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития розничного рынка консольных и компьютерных игр по итогам 2018 года. Всего россияне приобрели около 2,2 млн копий на сумму около 4,5 млрд рублей, что соответственно на 5% выше в штуках и 13% в деньгах, чем годом ранее. Категория продолжает рост благодаря играм для консолей. Около 70% рынка занимают игры для PlayStation 4, но наряду с этим наиболее высокую динамку продемонстрировал контент для Nintendo Switch. Продажи игр для ПК снизились двое.

Российский рынок видеоигр в 2018 году достиг 2,2 млн копий на физических носителях на сумму более 4,5 млрд рублей, что превысило показатели предыдущего года на 5% в штуках и 13% в деньгах. Драйвером выступили игры для приставок PS4, Xbox One и Nintendo Switch, доля которых достигла 80% в штуках и 90% в деньгах. Спрос именно на консольные игры увеличился на 13% в штучном выражении и 16% в денежном до 2,1 млн штук и 4,4 млрд рублей. В условиях роста консольного рынка, доля игр для ПК снизилась до 5%. Совокупная доля «М.Видео» и «Эльдорадо» в розничных продажах видеоигр превысила 50% как в денежном, так и в штучном выражении.

Около 70% рынка игр для консолей в штуках и 75% в деньгах занимают игры для PlayStation 4, спрос на которые увеличился на 30%. Средняя стоимость игр для PS4 снизилась на 9% до 2 910 рублей в сравнении с предыдущим годом. При этом на 40% снизились продажи для софта для PlayStation 3.

«Платформа PS4 продолжает укреплять позиции, что связано не только с выходом ряда громких эксклюзивов, игр с поддержкой VR и 4К, но также наличием большого количества доступных аксессуаров, выводящих игровой процесс на новый уровень. К примеру, рост VR-очков для PS год к году составил 65%, геймпадов Dualshock — 45%. Из других драйверов рынка важно отметить значительный рост Nintendo Switch, помимо ряда уникальных игр пользователей привлекает и универсальный форм-фактор консоли. Всё большую роль приобретают цифровые коды и онлайн-сервисы, показавшие рост 40% в штуках и 37% в деньгах. В магазинах „М.Видео“ и „Эльдорадо“ покупатели найдут все необходимое, чтобы насладиться любимым играми. Мы предлагаем ранние старты продаж ААА-видеоигр, эксклюзивные бандлы, качественное „железо“ и аксессуары по наиболее выгодным ценам», — отмечает глава департамента «Развлечения и фото/видео» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

Популярность платформы последнего поколения от Sony объясняется большим количеством качественных тайтлов и выходом таких эксклюзивов, как «God of War», «Detroit: Стать человеком», «Человек-паук» и других. По итогам года сразу три релиза вошли в число пяти наиболее продаваемых. Лидером стала FIFA 18 от Electronic Arts, а пятую строчку заняла последняя версия этого же футбольного симулятора — FIFA 19, опередившая другой наиболее ожидаемый релиз Red Dead Redemption 2.

ТОП-5 игр для PlayStation в 2018 г. (российский рынок, шт.):

 

PlayStation 4

PlayStation 3

1

FIFA 18

FIFA 18

2

Человек-паук

Minecraft

3

God of War

GTA 5

4

Detroit: Стать человеком

FIFA 19

5

FIFA 19

Комплект «Far Cry 3 + Far Cry 4»

Продажи игр для приставки Nintendo Switch показали темпы роста выше рынка и увеличились в 2,5 раза в штуках и в 2,2 раза в деньгах. Чуть более чем за год после выхода на российский рынок доля игр для консоли достигла 7% в денежном эквиваленте. Nintendo switch удобно использовать как дома, так и в дороге. Среди других преимуществ — серия собственных игр, эксклюзивные дополнения Nintendo Labo, а также интерактивные фигурки и карты amiibo. Более 40% копий игр для Switch россияне приобрели в «М.Видео» или «Эльдорадо».

ТОП-5 игр для Nintendo Switch в 2018 г. (российский рынок, шт.):

 

Nintendo Switch

1

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2

Super Mario Odyssey

3

Mario Kart 8

4

Splatoon 2

5

Super Smash Bros. Ultimate

Игры для семейства Xbox One продолжают демонстрировать позитивную двухзначную динамику. За год россияне приобрели больше на 16% в штуках и на 23% в деньгах игр для консоли от Microsoft последнего поколения игр. Спрос на софт для Xbox 360 снизился на 45%.

ТОП-5 игр для Xbox в 2018 г. (российский рынок, шт.):

 

Xbox One

Xbox 360

1

FIFA 18

FIFA 18

2

FIFA 19

GTA 5

3

GTA 5

FIFA 19

4

UFC 3

Minecraft

5

Mortal Kombat XL

Just Dance 2018

В условиях роста популярности многопользовательских онлайн-игр для ПК и распространения сервисов электронной дистрибуции контента в России продолжают падать продажи коробочных игр для ПК. По итогам 2018 года спрос снизился в штуках вдвое и более чем в 2,5 раза в деньгах. Средняя стоимость игр на физических носителях оказалась ниже на 30%, достигнув 670 рублей. Несмотря на падение продаж самих игр, спрос на цифровой контент для ПК вырос в 2,3 раза.

Рейтинг игр для ПК в 2018 г. (российский рынок, шт.):

 

ПК

1

Grand Theft Auto V

2

The Sims 4 — Standard Edition

3

Hitman: The Complete First Season

4

Mafia 3

5

Сибирь 3

По итогам 2018 года объём рынка всех консолей составил около 640 тыс. штук и более 12,5 млрд рублей, что превысило показатели предыдущего года на 26% в штуках и 30% в деньгах. Традиционно пик продаж пришёлся на четвёртый квартал, а спрос на консоли в декабре превысил примерно в 2,5 раза средний показатель других месяцев. Около 60% продаж пришлось на PlayStation 4, на втором месте осталась приставка Xbox One, а третьей по популярности стала игровая система Nintendo Switch c почти двукратным ростом продаж. На российском рынке заметно вырос интерес к переизданным ретро-консолям с предустановленными играми — Sega Mega Drive и Nintendo NES Classic Mini. В начале декабря прошлого года свою переизданную консоль PlayStation Classic представила компания Sony. Доля данных устройств в штуках находится на уровне 3-4%.

Автор: Анна
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