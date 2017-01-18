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Обзор рынка e-commerce Казахстана

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PayOnline
PayOnline
Агрегаторы и платежные шлюзы

Компания PayOnline собрала данные и подготовила инфографику о рынке электронной торговли в Казахстане. 

«Казахстан интересует нас в первую очередь как стремительно растущий рынок. В электронной коммерции республика имеет возможность взять лучшее из опыта, полученного дружественными странами СНГ путем проб и ошибок.

По основным товарным категориям выбор покупателей вполне понятен – онлайн обычно покупаются электронные подписки/услуги и товары со сравнительно невысокой стоимостью, а иногда именно цена является причиной покупки. Как мы видим, трансграничные покупки занимают более трети общего объема купленных товаров – несмотря на долгую доставку. Зачастую экономия стоит ожидания.

Что касается основных проблем пользователей при покупке товаров и услуг онлайн, то здесь на первое место выходят технические неполадки – мы предполагаем, что к ним можно отнести тот факт, что не все сайты адаптированы для мобильных устройств или имеют мобильное приложение с возможностью оплатить товар. Эта проблема есть и в России, но с каждым годом количество неадаптированных под малые размеры экранов сайтов становится всё меньше – можно предположить, что в электронной торговле зоны .kz такой тренд тоже присутствует.Среди наиболее популярных платежных методов показатели пока не особо «радостные», но отражающие огромный потенциал и большой кусок рынка, не закрытый платежными онлайн методами – практически половина казахстанцев всё ещё оплачивают онлайн покупки наличными при доставке, но с развитием технологии и увеличением лояльности покупателей эта цифра будет уменьшаться в пользу банковских карт и электронных кошельков.

Как видно из инфографики, онлайн-покупатели мобилизуются, причем делают это очень быстро – всего за два года доля покупателей, предпочитающих совершать покупки с мобильных устройств, увеличилась с 17 до 41% - мы предполагаем, что уже в ближайший год смартфоны и планшеты обгонят десктопные компьютеры и станут главными устройствами казахстанских покупателей, которые те используют для шоппинга. Доля пользователей мобильным интернетом за последние 10 лет выросла практически в 10 раз, а средний возраст покупателей всё равномернее распределяется в пользу старшего, а значит и более платежеспособного поколения – пользователи от 17 до 44 лет составляют более 90%, а это значит, что новые мобильные технологии – это не только удел молодых пользователей. Можно предполагать, что по этой причине в ближайшие годы будет расти и средний чек – казахстанцы все более лояльны к новым технологиям по причине их удобства и защищенности», комментирует Мария Горячева, директор по продуктам PayOnline.

Компании и сервисы: PayOnline
Автор: Анна
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