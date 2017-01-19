Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #3

Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 19 января 2017 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.

Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.

Индекс активности интернет-покупателей

Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, выросли на 36%.

Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов вырос на 28%.

Россия

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Уход за лицом 20% 2. Посуда и кухонные принадлежности 19% 3. Домашний интерьер 19% 4. Садовый декор 19% 5. Товары для животных 19%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Ювелирные изделия -15% 2. Сноубординг -8% 3. Экипировка и защита -6% 4. Бильярд -6% 5. Игровые столы -3%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Охота и рыбалка 1 740 р. 1 998 р. 15% Отделочные материалы 1 227 р. 1 407 р. 15% Хоккей 3 482 р. 3 893 р. 12% Коляски для кукол 1 736 р. 1 937 р. 12% Принтеры и МФУ 15 277 р. 16 993 р. 11%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Беговые лыжи 2 600 р. 2 190 р. -16% Самокаты 11 247 р. 9 500 р. -16% GPS-навигаторы 10 740 р. 9 128 р. -15% Женская одежда 2 486 р. 2 196 р. -12% Аудиотехника 30 978 р. 27 469 р. -11%

Москва

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Ювелирные изделия 20% 2. Шкафы, комоды, полки 18% 3. Обувь 17% 4. Женская одежда 15% 5. Экстремальные виды спорта 14%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Бассейны и аксессуары 3 328 р. 3 940 р. 18% DVD и Blu-ray плееры 4 197 р. 4 948 р. 18% Наушники 1 990 р. 2 290 р. 15% Крепеж и фурнитура 140 р. 160 р. 14% Мойки высокого давления 10 500 р. 11 990 р. 14%

Категории товаров с самым заметным спадом цен: