Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #3
Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 19 января 2017 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.
Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.
Индекс активности интернет-покупателей
- Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, выросли на 36%.
- Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов вырос на 28%.
Россия
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
|1. Уход за лицом
|20%
|2. Посуда и кухонные принадлежности
|19%
|3. Домашний интерьер
|19%
|4. Садовый декор
|19%
|5. Товары для животных
|19%
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
|1. Ювелирные изделия
|-15%
|2. Сноубординг
|-8%
|3. Экипировка и защита
|-6%
|4. Бильярд
|-6%
|5. Игровые столы
|-3%
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Охота и рыбалка
|1 740 р.
|1 998 р.
|15%
|Отделочные материалы
|1 227 р.
|1 407 р.
|15%
|Хоккей
|3 482 р.
|3 893 р.
|12%
|Коляски для кукол
|1 736 р.
|1 937 р.
|12%
|Принтеры и МФУ
|15 277 р.
|16 993 р.
|11%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Беговые лыжи
|2 600 р.
|2 190 р.
|-16%
|Самокаты
|11 247 р.
|9 500 р.
|-16%
|GPS-навигаторы
|10 740 р.
|9 128 р.
|-15%
|Женская одежда
|2 486 р.
|2 196 р.
|-12%
|Аудиотехника
|30 978 р.
|27 469 р.
|-11%
Москва
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
|1. Ювелирные изделия
|20%
|2. Шкафы, комоды, полки
|18%
|3. Обувь
|17%
|4. Женская одежда
|15%
|5. Экстремальные виды спорта
|14%
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Бассейны и аксессуары
|3 328 р.
|3 940 р.
|18%
|DVD и Blu-ray плееры
|4 197 р.
|4 948 р.
|18%
|Наушники
|1 990 р.
|2 290 р.
|15%
|Крепеж и фурнитура
|140 р.
|160 р.
|14%
|Мойки высокого давления
|10 500 р.
|11 990 р.
|14%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Беговые лыжи
|2 889 р.
|2 329 р.
|-19%
|Фонтаны и пруды
|4 600 р.
|3 740 р.
|-19%
|Защита и уход за растениями
|704 р.
|576 р.
|-18%
|Автокресла
|12 000 р.
|10 080 р.
|-16%
|Баскетбол
|12 990 р.
|10 990 р.
|-15%