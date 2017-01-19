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Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #3

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
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Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 19 января 2017 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.

Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.

Индекс активности интернет-покупателей

  • Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, выросли на 36%.
  • Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов вырос на 28%.

Россия

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Уход за лицом 20%
2. Посуда и кухонные принадлежности 19%
3. Домашний интерьер 19%
4. Садовый декор 19%
5. Товары для животных 19%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Ювелирные изделия -15%
2. Сноубординг -8%
3. Экипировка и защита -6%
4. Бильярд -6%
5. Игровые столы -3%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Охота и рыбалка 1 740 р. 1 998 р. 15%
Отделочные материалы 1 227 р. 1 407 р. 15%
Хоккей 3 482 р. 3 893 р. 12%
Коляски для кукол 1 736 р. 1 937 р. 12%
Принтеры и МФУ 15 277 р. 16 993 р. 11%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Беговые лыжи 2 600 р. 2 190 р. -16%
Самокаты 11 247 р. 9 500 р. -16%
GPS-навигаторы 10 740 р. 9 128 р. -15%
Женская одежда 2 486 р. 2 196 р. -12%
Аудиотехника 30 978 р. 27 469 р. -11%

Москва

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Ювелирные изделия 20%
2. Шкафы, комоды, полки 18%
3. Обувь 17%
4. Женская одежда 15%
5. Экстремальные виды спорта 14%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Бассейны и аксессуары 3 328 р. 3 940 р. 18%
DVD и Blu-ray плееры 4 197 р. 4 948 р. 18%
Наушники 1 990 р. 2 290 р. 15%
Крепеж и фурнитура 140 р. 160 р. 14%
Мойки высокого давления 10 500 р. 11 990 р. 14%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Беговые лыжи 2 889 р. 2 329 р. -19%
Фонтаны и пруды 4 600 р. 3 740 р. -19%
Защита и уход за растениями 704 р. 576 р. -18%
Автокресла 12 000 р. 10 080 р. -16%
Баскетбол 12 990 р. 10 990 р. -15%
Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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