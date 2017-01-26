Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #4
Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 26 января 2017 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.
Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.
Индекс активности интернет-покупателей
- Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, снизились на 4%.
- Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов вырос на 1%.
Россия
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
|1. Насосы и аксессуары для полива
|19%
|2. Лаки и краски
|18%
|3. Строительные материалы
|18%
|4. Биотуалеты и аксессуары
|18%
|5. Садовый декор
|18%
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
|1. Моноблоки
|-15%
|2. Йога
|-13%
|3. Спутниковое и кабельное телевидение
|-12%
|4. Ювелирные изделия
|-12%
|5. Квадрокоптеры
|-9%
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Бассейны и аксессуары
|4 777 р.
|5 594 р.
|17%
|Комплектующие
|3 328 р.
|3 795 р.
|14%
|Ювелирные изделия
|3 070 р.
|3 459 р.
|13%
|Баскетбол
|7 990 р.
|8 990 р.
|13%
|Климатическая техника
|9 855 р.
|11 023 р.
|12%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Удобрения и грунты
|410 р.
|330 р.
|-20%
|Детское питание
|213 р.
|178 р.
|-16%
|Бадминтон
|1 510 р.
|1 290 р.
|-15%
|Защита и уход за растениями
|1 080 р.
|950 р.
|-12%
|Йога
|1 294 р.
|1 147 р.
|-11%
Москва
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
|1. Шкафы, комоды, полки
|17%
|2. Детская мебель
|17%
|3. GPS-навигаторы
|16%
|4. Тренажеры
|15%
|5. Трубы и водоснабжение
|15%
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
|1. Детская одежда
|-15%
|2. Ювелирные изделия
|-12%
|3. Роликовые коньки
|-11%
|4. Семена и саженцы
|-10%
|5. Плиты
|-10%
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Биотуалеты и аксессуары
|3 703 р.
|4 399 р.
|19%
|Баскетбол
|10 990 р.
|12 990 р.
|18%
|Пейнтбол и страйкбол
|2 270 р.
|2 660 р.
|17%
|Бадминтон
|700 р.
|810 р.
|16%
|Тренажеры
|39 896 р.
|44 967 р.
|13%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Защита и уход за растениями
|576 р.
|500 р.
|-13%
|Водный спорт
|3 049 р.
|2 736 р.
|-10%
|Удобрения и грунты
|220 р.
|198 р.
|-10%
|Спутниковое и кабельное телевидение
|4 390 р.
|3 970 р.
|-10%
|Наушники
|2 290 р.
|2 080 р.
|-9%