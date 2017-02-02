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Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #5

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 2 февраля 2017 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.

Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.

  • Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, снизились на 44%.
  • Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов снизился на 45%.

Россия

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Мягкая мебель 19%
2. Цифровые фотоаппараты 18%
3. Умные часы и браслеты 18%
4. Комплектующие 17%
5. Телевизоры и плазменные панели 15%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Ванны -16%
2. Баскетбол -15%
3. Раковины, умывальники -14%
4. Унитазы, писсуары, биде -13%
5. Скейтбординг -10%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Видеокамеры 4 641 р. 5 545 р. 19%
Детское питание 178 р. 212 р. 19%
Бильярд 5 607 р. 6 356 р. 13%
Вытяжки 10 659 р. 11 997 р. 13%
Семена и саженцы 32 р. 36 р. 13%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Ювелирные изделия 3 459 р. 2 981 р. -14%
Умные часы и браслеты 8 989 р. 7 990 р. -11%
Портативная акустика 6 490 р. 5 789 р. -11%
Товары для отдыха и пикника 5 679 р. 5 120 р. -10%
Пейнтбол и страйкбол 2 849 р. 2 582 р. -9%

Москва

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Роликовые коньки 19%
2. Йога 18%
3. Домашние кинотеатры 18%
4. Бадминтон 18%
5. Строительные материалы 16%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Хоккей -17%
2. Горные лыжи -17%
3. Готовые комплекты мебели -16%
4. Мебель для спальни -13%
5. Биотуалеты и аксессуары -12%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Камины и печи 63 347 р. 68 822 р. 9%
DVD и Blu-ray плееры 4 999 р. 5 398 р. 8%
Цифровые плееры 5 580 р. 5 990 р. 7%
Квадрокоптеры 7 550 р. 8 100 р. 7%
Экстремальные виды спорта 2 310 р. 2 451 р. 6%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Бадминтон 810 р. 662 р. -18%
Велосипеды 15 389 р. 12 589 р. -18%
Большой теннис 1 790 р. 1 495 р. -17%
Электрика 1 092 р. 918 р. -16%
Баскетбол 12 990 р. 10 990 р. -15%
Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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