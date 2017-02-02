Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #5

Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 2 февраля 2017 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.

Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.

Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, снизились на 44%.

Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов снизился на 45%.

Россия

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Мягкая мебель 19% 2. Цифровые фотоаппараты 18% 3. Умные часы и браслеты 18% 4. Комплектующие 17% 5. Телевизоры и плазменные панели 15%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Ванны -16% 2. Баскетбол -15% 3. Раковины, умывальники -14% 4. Унитазы, писсуары, биде -13% 5. Скейтбординг -10%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Видеокамеры 4 641 р. 5 545 р. 19% Детское питание 178 р. 212 р. 19% Бильярд 5 607 р. 6 356 р. 13% Вытяжки 10 659 р. 11 997 р. 13% Семена и саженцы 32 р. 36 р. 13%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Ювелирные изделия 3 459 р. 2 981 р. -14% Умные часы и браслеты 8 989 р. 7 990 р. -11% Портативная акустика 6 490 р. 5 789 р. -11% Товары для отдыха и пикника 5 679 р. 5 120 р. -10% Пейнтбол и страйкбол 2 849 р. 2 582 р. -9%

Москва

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Роликовые коньки 19% 2. Йога 18% 3. Домашние кинотеатры 18% 4. Бадминтон 18% 5. Строительные материалы 16%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Хоккей -17% 2. Горные лыжи -17% 3. Готовые комплекты мебели -16% 4. Мебель для спальни -13% 5. Биотуалеты и аксессуары -12%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Камины и печи 63 347 р. 68 822 р. 9% DVD и Blu-ray плееры 4 999 р. 5 398 р. 8% Цифровые плееры 5 580 р. 5 990 р. 7% Квадрокоптеры 7 550 р. 8 100 р. 7% Экстремальные виды спорта 2 310 р. 2 451 р. 6%

Категории товаров с самым заметным спадом цен: