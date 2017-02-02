Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #5
Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 2 февраля 2017 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.
Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.
- Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, снизились на 44%.
- Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов снизился на 45%.
Россия
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
|1. Мягкая мебель
|19%
|2. Цифровые фотоаппараты
|18%
|3. Умные часы и браслеты
|18%
|4. Комплектующие
|17%
|5. Телевизоры и плазменные панели
|15%
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
|1. Ванны
|-16%
|2. Баскетбол
|-15%
|3. Раковины, умывальники
|-14%
|4. Унитазы, писсуары, биде
|-13%
|5. Скейтбординг
|-10%
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Видеокамеры
|4 641 р.
|5 545 р.
|19%
|Детское питание
|178 р.
|212 р.
|19%
|Бильярд
|5 607 р.
|6 356 р.
|13%
|Вытяжки
|10 659 р.
|11 997 р.
|13%
|Семена и саженцы
|32 р.
|36 р.
|13%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Ювелирные изделия
|3 459 р.
|2 981 р.
|-14%
|Умные часы и браслеты
|8 989 р.
|7 990 р.
|-11%
|Портативная акустика
|6 490 р.
|5 789 р.
|-11%
|Товары для отдыха и пикника
|5 679 р.
|5 120 р.
|-10%
|Пейнтбол и страйкбол
|2 849 р.
|2 582 р.
|-9%
Москва
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
|1. Роликовые коньки
|19%
|2. Йога
|18%
|3. Домашние кинотеатры
|18%
|4. Бадминтон
|18%
|5. Строительные материалы
|16%
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
|1. Хоккей
|-17%
|2. Горные лыжи
|-17%
|3. Готовые комплекты мебели
|-16%
|4. Мебель для спальни
|-13%
|5. Биотуалеты и аксессуары
|-12%
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Камины и печи
|63 347 р.
|68 822 р.
|9%
|DVD и Blu-ray плееры
|4 999 р.
|5 398 р.
|8%
|Цифровые плееры
|5 580 р.
|5 990 р.
|7%
|Квадрокоптеры
|7 550 р.
|8 100 р.
|7%
|Экстремальные виды спорта
|2 310 р.
|2 451 р.
|6%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Бадминтон
|810 р.
|662 р.
|-18%
|Велосипеды
|15 389 р.
|12 589 р.
|-18%
|Большой теннис
|1 790 р.
|1 495 р.
|-17%
|Электрика
|1 092 р.
|918 р.
|-16%
|Баскетбол
|12 990 р.
|10 990 р.
|-15%