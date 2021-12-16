Обзор рынка кадров в сфере логистики

Затянувшийся логистический кризис стал причиной не только повышения цен на товары и увеличения сроков доставок. По данным Авито Работы, это отчасти повлияло на двукратный рост количества вакансий осенью 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели на Авито чаще всего искали водителей, грузчиков и кладовщиков. Медианная зарплата по стране составила 70 000 рублей, увеличившись на 40%.

«Транспортные компании России ощутили кадровый кризис, охвативший многие страны. На фоне проблем с цепями поставок и, несмотря на рост зарплатных предложений, усугубляется нехватка водителей-дальнобойщиков, водителей грузовиков. Ситуация осложняется повышенным потребительском спросом в преддверии праздников, что влияет на количество заказов. А ещё ростом количества складских помещений в стране, из-за чего увеличивается потребность в сотрудниках, необходимых для их обслуживания. Количество вакансий растет, но кандидаты уходят в смежные профессии, например, во внутригородские перевозки, где условия работы лучше, или же в службы экспресс-доставок» Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

На первом месте по поисковым запросам профессия водителя, доля вакансий составляет около 30% от всех предложений работы в транспортно-логистическом сегменте. Количество предложений же осенью 2021 года увеличилось почти на 175% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Интерес соискателей к профессии «водитель» за этот же период вырос на 68%. Это неудивительно, учитывая то, что медианная зарплата водителя по России по сравнению с осенью 2020 года также поднялась на 40%, до 78 000 рублей.

На втором месте по востребованности расположились грузчики. Предложений от работодателей в этом году стало больше на 27%, а спрос среди соискателей вырос на 18%. Медианные зарплаты же грузчиков значительно ниже, чем у водителей — 35 000 рублей в месяц (+9% к прошлогодним показателям).

Кладовщики занимают третье место, и им работодатели в России предлагают 42 500 рублей, что на 21% больше, чем в прошлом году. Кладовщиков стали искать на 77% чаще, а откликаться на данную вакансию на 34%.

49 000 рублей получают комплектовщики, которые заняли четвертое место в рейтинге поисковых запросов. Их медианная зарплата не изменилась и составила 49 000 рублей. Число вакансий комплектовщиков за год выросло чуть меньше чем на 6%, а отклик на них более чем на 30%.

В топ-5 также вошел машинист. Количество вакансий на данную профессию за год выросло на 48%. Поскольку необходимость иметь различные допуски делает порог входа в эту профессию выше, чем в специальность курьера или комплектовщика на складе, конкуренция среди соискателей растет не так быстро. По сравнению с осенью 2020 года она стала больше на 13%. Медианная зарплата по стране по этой специальности осталась неизменной 60 000 рублей в месяц.

Топ-5 профессий по поисковым запросам на Авито, Россия, осень 2020 vs осень 2021

Профессия Место в рейтинге по количеству поисковых запросов Рост кол-ва вакансий Медианная зарплата Водитель 1 175% 78 000 (+40%) Грузчик 2 27% 35 000 (+9%) Кладовщик 3 77% 42 500 (+21%) Комплектовщик 4 6% 49 000 (0%) Машинист 5 48% 60 000 (0%)

Водитель, грузчик и кладовщик — три специальности, которые ищут чаще всего работодатели. Однако есть и некоторые региональные особенности. Например, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону в топ-3 самых востребованных профессий вошли курьеры. Это связано с тем, что в таких крупнейших городах много различных сервисов доставки. В Уфе в топ-3 оказались машинисты, а в Оренбурге — разнорабочие.

«Количество вакансий в крупных городах достаточно быстро выросло. Чтобы лучше ориентироваться в предложениях, рекомендуется обращать внимание на аккаунт, разместивший вакансию: специализированные сервисы, такие как Авито Работа, отдельно отмечают проверенных работодателей» добавляет эксперт.

Наибольший рост зарплат в логистической сфере эксперты Авито Работы зафиксировали в Астрахани на 80%, 81 000 рублей. На втором месте Ставрополь (+63% до 65 000 рублей), на третьем Уфа (+55% до 77 500 рублей). Также в топ-10 вошли Нижний Новгород, Саратов, Томск, Тюмень, Казань, Калининград, Воронеж. Там медианная оплата труда варьируется от 57 000 до 75 000 рублей, а рост этого показателя — от 40% до 50%.

Топ-10 городов по росту медианной зарплаты, осень 2020 vs осень 2021