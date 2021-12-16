+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Обзор рынка кадров в сфере логистики

Затянувшийся логистический кризис стал причиной не только повышения цен на товары и увеличения сроков доставок. По данным Авито Работы, это отчасти повлияло на двукратный рост количества вакансий осенью 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели на Авито чаще всего искали водителей, грузчиков и кладовщиков. Медианная зарплата по стране составила 70 000 рублей, увеличившись на 40%.

«Транспортные компании России ощутили кадровый кризис, охвативший многие страны. На фоне проблем с цепями поставок и, несмотря на рост зарплатных предложений, усугубляется нехватка водителей-дальнобойщиков, водителей грузовиков. Ситуация осложняется повышенным потребительском спросом в преддверии праздников, что влияет на количество заказов. А ещё ростом количества складских помещений в стране, из-за чего увеличивается потребность в сотрудниках, необходимых для их обслуживания. Количество вакансий растет, но кандидаты уходят в смежные профессии, например, во внутригородские перевозки, где условия работы лучше, или же в службы экспресс-доставок»

Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

На первом месте по поисковым запросам профессия водителя, доля вакансий составляет около 30% от всех предложений работы в транспортно-логистическом сегменте. Количество предложений же осенью 2021 года увеличилось почти на 175% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Интерес соискателей к профессии «водитель» за этот же период вырос на 68%. Это неудивительно, учитывая то, что медианная зарплата водителя по России по сравнению с осенью 2020 года также поднялась на 40%, до 78 000 рублей.

На втором месте по востребованности расположились грузчики. Предложений от работодателей в этом году стало больше на 27%, а спрос среди соискателей вырос на 18%. Медианные зарплаты же грузчиков значительно ниже, чем у водителей — 35 000 рублей в месяц (+9% к прошлогодним показателям).

Кладовщики занимают третье место, и им работодатели в России предлагают 42 500 рублей, что на 21% больше, чем в прошлом году. Кладовщиков стали искать на 77% чаще, а откликаться на данную вакансию на 34%.

49 000 рублей получают комплектовщики, которые заняли четвертое место в рейтинге поисковых запросов. Их медианная зарплата не изменилась и составила 49 000 рублей. Число вакансий комплектовщиков за год выросло чуть меньше чем на 6%, а отклик на них более чем на 30%.

В топ-5 также вошел машинист. Количество вакансий на данную профессию за год выросло на 48%. Поскольку необходимость иметь различные допуски делает порог входа в эту профессию выше, чем в специальность курьера или комплектовщика на складе, конкуренция среди соискателей растет не так быстро. По сравнению с осенью 2020 года она стала больше на 13%. Медианная зарплата по стране по этой специальности осталась неизменной 60 000 рублей в месяц.

Топ-5 профессий по поисковым запросам на Авито, Россия, осень 2020 vs осень 2021

Профессия

Место в рейтинге по количеству поисковых запросов

Рост кол-ва вакансий

Медианная зарплата

Водитель

1

175%

78 000 (+40%)

Грузчик

2

27%

35 000 (+9%)

Кладовщик

3

77%

42 500 (+21%)

Комплектовщик

4

6%

49 000 (0%)

Машинист

5

48%

60 000 (0%)

Водитель, грузчик и кладовщик — три специальности, которые ищут чаще всего работодатели. Однако есть и некоторые региональные особенности. Например, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону в топ-3 самых востребованных профессий вошли курьеры. Это связано с тем, что в таких крупнейших городах много различных сервисов доставки. В Уфе в топ-3 оказались машинисты, а в Оренбурге — разнорабочие.

«Количество вакансий в крупных городах достаточно быстро выросло. Чтобы лучше ориентироваться в предложениях, рекомендуется обращать внимание на аккаунт, разместивший вакансию: специализированные сервисы, такие как Авито Работа, отдельно отмечают проверенных работодателей»

добавляет эксперт.

Наибольший рост зарплат в логистической сфере эксперты Авито Работы зафиксировали в Астрахани на 80%, 81 000 рублей. На втором месте Ставрополь (+63% до 65 000 рублей), на третьем Уфа (+55% до 77 500 рублей). Также в топ-10 вошли Нижний Новгород, Саратов, Томск, Тюмень, Казань, Калининград, Воронеж. Там медианная оплата труда варьируется от 57 000 до 75 000 рублей, а рост этого показателя — от 40% до 50%.

Топ-10 городов по росту медианной зарплаты, осень 2020 vs осень 2021

Город

Рост медианной зарплаты

Медианная зарплата

1

Астрахань

80%

81 000

2

Ставрополь

63%

65 000

3

Уфа

55%

77 500

4

Нижний Новгород

50%

75 000

5

Саратов

50%

60 000

6

Томск

50%

75 000

7

Тюмень

50%

75 000

8

Казань

45%

72 500

9

Калининград

44%

57 500

10

Воронеж

41%

65 000
Автор: Elvira
Другие новости

Читайте также

16 декабря / Комментарии
Почта России ввела единый тариф на доставку в почтоматы

Почта России ввела единый тариф на доставку в почтоматы

Почта подготовила к сезону праздников и распродаж специальное предложение по доставке заказов из интернет-магазинов в собственные и партнерские почтоматы. До 31 марта 2022 г. стоимость услуги для онлайн-ритейлеров составит 99 руб. — в среднем на 35–40% ниже рынка.

далее →

15 декабря / Комментарии
Яндекс.Маркет вводит новый тариф на экспресс-доставку за 1–2 часа

Яндекс.Маркет вводит новый тариф на экспресс-доставку за 1–2 часа

Для продавцов на Яндекс.Маркете будет действовать новый тариф на экспресс-доставку за 1–2 часа. Раньше магазины платили за такую доставку фиксированную сумму, а с 1 января 2022 года она будет стоить 4% от цены товара, но не больше 350 рублей.

далее →

15 декабря / Комментарии
Сервис быстрой доставки Ozon Express появился в Сибири

Сервис быстрой доставки Ozon Express появился в Сибири

Ozon Express открыл свой первый в Сибири даркстор — склад, где собираются онлайн заказы для быстрой доставки. Объект, расположенный на проспекте Мира, позволит большинству жителей Октябрьского и Ленинского районов получать товары уже через полчаса после заказа — это в два раза быстрее, чем в других городах, где уже доступен сервис.

далее →

15 декабря / Комментарии
«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку продуктов за 30 минут

«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку продуктов за 30 минут

Торговая сеть «Магнит» совместно с Delivery Club объявляет о запуске экспресс-доставки продуктов за 30 минут. До конца 2021 года сервис появится в 9 городах и охватит более 1 000 магазинов Компании. Сейчас услуга доставки товаров в течение получаса из магазинов «Магнит» доступна жителям Тюмени, Курска, Омска, Брянска и Тамбова.

далее →

14 декабря / Комментарии
KION и Ozon создадут сериал о жизни курьеров

KION и Ozon создадут сериал о жизни курьеров

В основу сценария лягут реальные истории из жизни курьеров. Для этого Ozon Rocket, логистический сервис Ozon, и Ozon Express, сервис быстрой доставки продуктов и товаров повседневного спроса, соберут самые интересные истории, случаи и биографии среди своих агентов доставки.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!