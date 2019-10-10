Обзор рынка логистики для интернет-магазинов за первое полугодие 2019 года

Data Insight публикует объем рынка логистики для электронной торговли в России за первое полугодие 2019 года.



Ключевые тезисы:

«На наших глазах онлайн-покупки становятся обыден Комментарии к третьему выпуску: — ностью: растет частота покупок через интернет, растет доля товаров повседневного спроса в этих покупках, снижается средняя стоимость заказа. „Коммодитизация“ онлайн-покупок влияет, конечно, на предпочтения по доставке: частые недорогие покупки предопределяют выбор в пользу быстрой доставки и одновременной экономии денег.

По данным за I половину 2019 года мы видим, что практически весь прирост рынка eCommerce и соответственно почти весь прирост рынка логистики для интернет-магазинов пришелся на формат самовывоза. Более того, и внутри сегмента самовывоза идет перераспределение долей рынка от Почты России и единичных ПВЗ небольших интернет-магазинов в пользу тех сетей, которые быстро наращивают количество точек получения заказа: это логистические компании (особенно использующие постаматы) и крупнейшие интернет-магазины», — комментирует Борис Овчинников. партнер Data Insight.