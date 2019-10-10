Обзор рынка логистики для интернет-магазинов за первое полугодие 2019 года
Data Insight публикует объем рынка логистики для электронной торговли в России за первое полугодие 2019 года.
Ключевые тезисы:
- Объем рынка составил 218 млн посылок — на 33% больше, чем в первом полугодии 2018 года.
- Основной рост пришёлся на самовывоз. Объём посылок, доставленных до двери курьером и Почтой России увеличился незначительно.
- Всего на Почту России пришлось 44 млн посылок (20%), на логистические компании — 63 млн посылок, причём 27 млн (12%) доставлено курьерами до двери и 36 млн (17%) — в пункты выдачи заказов и постаматы.
- Своими силами интернет-магазины доставили 111 млн посылок (51%).
«На наших глазах онлайн-покупки становятся обыден Комментарии к третьему выпуску: — ностью: растет частота покупок через интернет, растет доля товаров повседневного спроса в этих покупках, снижается средняя стоимость заказа. „Коммодитизация“ онлайн-покупок влияет, конечно, на предпочтения по доставке: частые недорогие покупки предопределяют выбор в пользу быстрой доставки и одновременной экономии денег.
По данным за I половину 2019 года мы видим, что практически весь прирост рынка eCommerce и соответственно почти весь прирост рынка логистики для интернет-магазинов пришелся на формат самовывоза. Более того, и внутри сегмента самовывоза идет перераспределение долей рынка от Почты России и единичных ПВЗ небольших интернет-магазинов в пользу тех сетей, которые быстро наращивают количество точек получения заказа: это логистические компании (особенно использующие постаматы) и крупнейшие интернет-магазины», — комментирует Борис Овчинников. партнер Data Insight.
Оценка рынка основана на данных логистических компаний и Почты России, а также данных Data Insight по числу отправлений на рынке электронной коммерции.