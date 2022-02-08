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Обзор рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга по итогам 2021 года

Отдел исследований и консалтинга IPG.Estate подготовил обзор рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга по итогам 2021 года.

Предложение

По итогам 2021 года общий сток сегмента торговой недвижимости Санкт-Петербурга находится на уровне 4,38 млн кв.м.

Прирост предложения по итогам года составил 47,5 тыс. кв. м за счет открытия ТЦ «Спутник», ТК «Солнечный город», ТЦ «Форум».

Отсутствие появления крупных проектов указывает на то, что сегмент торговой недвижимости преодолел фазу роста. Рынок коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга насыщен торговыми центрами разного масштаба.

Перспективное предложение

В 2022 году рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга может увеличиться на 30 000 кв. м за счет выхода на рынок четвертой очереди МФК «Заневский каскад», общая площадь которого составит 112 800 кв. м. Нижнюю часть здания займет торгово-развлекательный комплекс, а 9 верхних этажей предназначены под офисный функционал. В составе МФК планируется строительство крытого паркинга.

В рамках перспектив развития сегмента мы фиксируем тренд на снижение как общей площади новых проектов, так и смену позиционирования и концепций. По нашему мнению, в ближайшие годы рынок будет прирастать за счет запуска проектов районного и микрорайонного форматов.

Спрос

По итогам 2021 года мы фиксируем восстановление показателя посещаемости на уровень докризисного 2019 года.

Однако, со 2 января 2022 года были введены новые коронавирусные ограничения, которые ударили по посещаемости ТЦ ввиду необходимости предъявления QR-кодов, но темпы вакцинации невысокие. Объемы выручки операторов снизятся, в связи с этим не исключены конфликты между собственниками бизнеса и правительством.

На начало 2022 уровень вакантных площадей в качественных концептуальных проектах находится на отметке в 2-2,5%.

Средневзвешенный уровень вакансии на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга составляет 6%. С конца 2020 уровень по рынку вырос не более 1,8 пп. Значительного оттока арендаторов не происходит.

Динамика уровня вакансии

Ставки аренды

В 2021 году торговые центры Санкт-Петербурга работали в обычном режиме. Период локдауна был небольшим — с 30 октября до 7 ноября, поэтому значительного снижения оборотов у операторов торговых центров не произошло, ставки аренды существенным образом не изменились и остались на уровне конца 2020 года.

Автор: Анна
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