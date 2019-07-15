Отдел исследований и консалтинга компании IPG.Estate подготовил обзор рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга по итогам первого полугодия 2019 года.

Предложение

На конец первого полугодия 2019 года общий объем рынка существенно не изменился и составляет 3,9 млн. кв.м.

В первом полугодии были введены ТЦ «Перрон» (9 500 кв.м) и ТК «Индустриальный» (19 000 кв.м).

В июне 2019 после реконструкции в техническом режиме открылся Андреевский рынок в формате фуд-маркета (В.О., Большой пр. 18) площадью 3 200 кв.м.

Исходя из обозначенных планов девелоперов по строительству новых объектов, мы ожидаем оживление сегмента уже к концу 2019 года.

На III квартал 2019 года запланирован ввод крупнейшего в Европе центра мебели «Кубатура» площадью 140 000 кв.м.

На III квартал 2019 года запланировано открытие ТЦ EVROPA на Петроградской стороне площадью 11 000 кв.м.

На IV квартал 2019 года запланирован запуск первой очереди Fashion House Outlet Centre St.Petersburg общей площадью порядка 15 000 кв.м, арендопригодная площадь всего проекта будет превышать 20 000 кв.м.

На IV квартал 2019 года запланирован ввод в эксплуатацию ТРК на месте кинотеатра «Спутник» общей площадью 59 500 кв.м.

Также ожидается увеличение объема ввода в 2020-2021 годах как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области за счет новых проектов и увеличения площадей уже существующих.

Ingka Centres инвестирует 3 млрд рублей в обновление торгового комплекса «Мега Дыбенко». В результате реконструкции площадь объекта будет увеличена на 25 тыс. кв. м до 167 тыс. кв. м. Программу по обновлению планируют закончить в 2020 году.

Холдинг «Адамант» планирует продолжить развитие проектов «Варшавский экспресс» и «Заневский каскад».

Ingka Centres Russia анонсировала проект «Мега Новоселье», который планируют запустить в 2021 году. Площадь комплекса составит 140 тыс. кв. м., арендопригодная — 96,5 тыс. кв. м.

В I квартале 2020 года в Кингисеппе будет введен ТРК «Вернисаж» общей площадью 21 500 кв.м.

Спрос

Уровень вакантных площадей в качественных торговых комплексах по итогам первого полугодия 2019 года сохранился на прежнем уровне находится на уровне 3,5-4 %.

Прирост номинируемых ставок аренды находится в пределах 2% от уровня предыдущего года.

Сокращение присутствия и уход с рынка

Ресторанный холдинг Ginza Project отказался от развития сети магазинов Allfoods, оставив одну точку в Петербурге. При этом Холдинг Ginza Project представил концепцию обновления заброшенных Оранжерей Таврического сада, в основе которой лежит идея воссоздания исторического места в новом прочтении.

ФАС ограничила ритейлеру X5 Retail развитие и запретила открывать новые магазины в Петербурге. Причина — достижение ритейлером доли в 25% на рынке розничной торговли продуктами в городе.

Adidas Group, Intersport и Next (Next kids) покинули рынок.

Развитие и выход ритейлеров

В первом полугодии на рынок вышел ряд новых брендов. Развитие продолжают текущие игроки:

Канадский бренд Tumi открыл флагманский магазин в Петербурге на Невском проспекте, 57.

На Большой Конюшенной ул., 2 откроется первый в России магазин итальянского бренда Giorgio Magnani.

В Outlet Village появилось новые бутики: Luisa Spagnoli, BABOCHKA Pop-Up Outlet, Monet, DIM и Naumi.

В ТЦ «Галерея» открылся первый монобрендовый бутик Liu Jo в России.

Магазин производителя французской косметики Sothys открылся в Grand Palace.

Голландский бренд нижнего белья Hunkemöller заявил о выходе на российский рынок, в том числе в Санкт-Петербург.

H&M приняло решение о выводе нового бренда & Other Stories.

Дизайнер Алена Ахмадуллина заявила о выходе и открытии магазинов в Петербурге под брендом Akhmadullina.

В полном формате снова заработала «Галерея дизайнеров» в ТРК «Монпансье».

По данным аналитиков, за 1 квартал 2019 года магазины бытовой техники в Петербурге обошли по открытиям магазины одежды.

Развитие сегмента

Продажи и сделки

В начале 2019 года на рынке коммерческой недвижимости состоялась знаковая сделка купли-продажи: компания PPF Real Estate закрыла сделку по покупке ТЦ «Невский центр» у компании Stockmann.

Итогом поглощения строительных магазинов «К-Раута» финской компании Kesko ритейлером Leroy Merlin (2018 год) стал вывод на рынок новой сети. Leroy Merlin запустила сеть для корпоративных клиентов «Максипро», точки откроются на месте магазинов «К-Раута». Также Leroy Merlin заявила развитие в регионах СЗФО. Первым станет гипермаркет в Пскове.

В первой половине 2019 года сеть DNS купила старейшую сеть магазинов электроники «Кей», которая ушла с рынка. Для DNS это уже вторая сделка слияния и поглощения на петербургском рынке. В 2014 году под контроль DNS перешла сеть «Компьютерный мир».

До конца 2019 года мы также ожидаем закрытия крупных сделок. В частности, подписано соглашение между Сбербанком, SRV и SIIC о намерениях продать торговый комплекс «Жемчужная Плаза».

Ребрендинг и реновация сетей

Продолжается развитие тенденции со стороны ритейлеров на ребрендинг сетей и реконцепцию/реновацию объектов:

DIY: О реконцепции петербургских гипермаркетов заявила сеть OBI.

FMCG: Metro проведет реконцепцию торговых центров.

Электроника: Группа «М.Видео — Эльдорадо» ПФГ «САФМАР» продолжает развитие магазинов формата «Эльдорадо 600» на территории России.

Объединенная книжная сеть «Читай-город—Буквоед» проводит ребрендинг и планирует открывать до 70 магазинов в год.

Продуктовый ритейл: торговая сеть «Перекресток» открыла на территории Невского района Петербурга супермаркет нового формата площадью 3 000 кв.м.

Продуктовые ритейлеры сделали ставку на развитие аптек в рамках магазинов: X5 Retail Group подписала соглашение о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями «Медэкспорт — Северная звезда» и «Здравсервис». Ритейлер «Магнит» планирует открыть более 100 аптек на базе своих магазинов.

В начале 2019 года было объявлено о создании объединения премиальных брендов в целях создания нового fashion пространства Staronevsky Fashion District. В объединении участвуют: Babochka Group (бренды Brioni, Giorgio Armani, Valentino), группа «Джамилько» (Salvatore Ferragamo, Wolford и St-James), Bvlgari, Dior, Louis Vuitton, Chanel, Fendi и Escada, которые будут продвигать локацию в качестве главной бутиковой улицы Петербурга.

Игроки рынка проявляют интерес к формату современных гастромаркетов и гастрохоллов:

В ТРК «Сити Молл» запустили гастрономическое пространство CITY FOOD, объединив около 30 кафе и ресторанов, среди которых «Пицца 22 см», OMO, БЮРО, «Лепим и варим», Lavanda Eclair, «Бабагануш», Tuk-Tuk, YODA Express, Chou Do, NGON, MAMO, Ikigai and wine, Mad espresso.

В техническом режиме заработал новый фудхолл на месте бывшего Андреевского рынка.

Eat Market заявил о желании выступить арендатором ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте в качестве оператора обновленного фудхолла. Гастрономическое пространство Eat Market объединит около 40 ресторанных концепций.

В Санкт-Петербурге намечается тренд передислокации крупных торговых сетей в новые жилые микрорайоны, что может спровоцировать массовую застройку торговых центров малого формата.