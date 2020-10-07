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Одноклассники начали продавать товары с AliExpress в собственном маркетплейсе

Социальная сеть Одноклассники перезапустила собственный маркетплейс товаров совместно с AliExpress Россия. Пользователи получили доступ к более чем 100 миллионам новых товаров, которые они могут приобрести не выходя из соцсети.

Интеграция товаров AliExpress в маркетплейс ОК — это новый этап в развитии социальной коммерции в России. Товары AliExpress нативно интегрированы во все механики соцсети: пользователь может совершить покупку не только в разделе с товарами, но и прямо из своей ленты новостей или из видеоролика с карточкой товара. Кроме того, маркетплейс ОК формирует персональную ленту товаров для всех пользователей, а покупатели могут делиться новыми товарами с друзьями и получать от них ценные рекомендации.

Новый сервис позволит не только совершать покупки не выходя из соцсети, но и отслеживать заказ по трек-номеру в разделе «Мои заказы», а также оперативно получать обратную связь в официальной группе AliExpress или в круглосуточной службе поддержки ОК. Все покупки пользователей полностью защищены: покупатели смогут вернуть деньги, если товар не пришел или не понравилось его качество.

Для покупки пользователям не нужно будет создавать отдельный аккаунт. Приобретать товары в ОК можно будет с помощью своего профиля в соцсети, а при желании — авторизоваться через него и продолжить покупки на сайте или в приложении AliExpress.

Покупка товаров AliExpress в ОК уже доступна части аудитории в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также приложениях на iOS и Android. Скоро сервис появится у всех пользователей Одноклассников.

«Маркетплейс ОК и AliExpress Russia — не просто интернет-магазин. Мы совместили опыт глобального игрока на рынке e-commerce с нашим пониманием того, как пользователи потребляют контент и совершают покупки внутри соцсети. Процесс покупки в ОК — это развлекательный сценарий, в котором ты можешь полистать ленту, найти интересный товар, тут же обсудить его с друзьями и купить. Теперь в этот процесс добавляется широкий ассортимент из десятков миллионов товаров и спецпредложений AliExpress Russia».

Инна Галиахметова, руководитель e-commerce направления ОК

«Мы даем пользователям возможность совершать покупки в привычной и комфортной им среде социальной сети, без отрыва от общения со своими друзьями и родными. Им доступно более 100 миллионов товаров из России, Китая, Турции, Испании и других стран. Социальные механики уже давно популярны в Китае, и мы создаем не просто маркетплейс с выгодными покупками, а шоппинг с позитивными эмоциями. Проект с ОК — важный шаг на пути развития social e-commerce направления AliExpress Россия».

Анна Мельнова, директор по интернет-маркетингу AliExpress Россия

Одноклассники в 2017 году стали первой социальной сетью в России, которая запустила собственный маркетплейс товаров из Китая. В 2019 году пользователи совершили в маркетплейсе более 4,5 млн заказов, а его выручка выросла на 29,4%.

В 2019 году Alibaba Group, МегаФон, Mail.ru Group и РФПИ создали AliExpress Россия — совместное предприятие в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. В рамках партнерства СП AliExpress Россия и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен трафиком и продуктовые инициативы, в том числе за счёт продуктовой интеграции с социальными сетями Mail.ru Group.

Автор: Анна
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