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«Одноклассники» запускают раздел со скидками и услугами

8 декабря «Одноклассники» запустят раздел со скидками и услугами от партнёров соцсети, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании. Пользователи смогут оплатить предложения с привязанной к аккаунту в «Одноклассниках» банковской карты.

На момент запуска в разделе появятся книги от приложения «ЛитРес», онлайн-консультации и запись к врачу от сервиса Doc+, а также сервисы для оплаты услуг «Ростелекома», пополнения транспортной карты «Тройка», погашения штрафов ГИБДД и покупки билетов в кино и на концерты от сервисов «Киноход» и Ponominalu. Соцсеть будет рекламировать предложения партнёров на специальной витрине и в лентах новостей пользователей.

«Одноклассники» планируют делить выручку от сервисов с партнёрами, но подробности схемы не раскрываются. Источник «Коммерсанта» утверждает, что соцсеть может получать от 5% до 50% от стоимости предложений в зависимости от маржинальности партнёра.

В будущем соцсеть намерена добавить услуги пополнения счета мобильного телефона, доставки еды, покупки туристических путевок и другие приложения.

По данным Mediascope, аудитория «Одноклассников» в городах с населением более 100 тысяч человек в октябре 2017 года составила около 24,6 млн пользователей. Соцсеть не раскрывает объём средств, которые проходят через платежи банковскими картами в «Одноклассниках», но утверждает, что он вырос за последний год на 22%.

В марте 2017 года «Одноклассники» запустили тестирование витрин с товарами и услугами, которые могли создавать сообщества внутри соцсети. Предполагалось, что с их помощью пользователи смогут написать сообщение продавцу и заказать нужный товар.

Автор: igor-nazarov
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