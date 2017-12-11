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«Одноклассники» запустили инструмент сбора заявок на товары или услуги

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myTarget
myTarget
Мобильная реклама

«Одноклассники» открыли рекламодателям доступ к инструменту Lead Ads. С его помощью они смогут создавать специальные формы для сбора заявок пользователей на товары или услуги. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

В ленте пользователя реклама Lead Ads выглядит как обычное объявление. Но при нажатии на него пользователь попадает на форму заявки внутри «Одноклассников», в которой автоматически заполняются его данные из профиля. Рекламодатели могут добавить дополнительные поля для уточнения деталей заказа. Например, агентство недвижимости сможет узнать, какой район предпочитает пользователь, автосалоны смогут точнее понять требования клиента к модели и комплектации автомобиля, пояснил представитель соцсети.

Такая реклама доступна для показа в мобильной и веб-версии «Одноклассников», а также в официальных приложениях соцсети.

После заполнения формы данные пользователя отправляются в личный кабинет рекламодателя в myTarget и маскируются «звёздочками» с момента ввода до доставки в кабинет, пояснил директор по развитию стратегических продуктов «Одноклассников» Семён Боярский.

Конструктор Lead Ads появился настройках всех групп «Одноклассников». С его помощью можно создать и настроить форму, указав, какие анкетные данные запрашивать у пользователя. После создания формы нужно скопировать ссылку на конструктор, добавить её в рекламную запись с «активной кнопкой» и разместить публикацию на продвижение в системе myTarget. Цена размещения определяется через аукцион в myTarget.

Компании и сервисы: myTarget
Автор: Анна
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