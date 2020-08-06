Одноклассники запустили платформу для ведения бизнеса в соцсети

В Одноклассниках появился «Кабинет бизнеса» — единая точка входа для управления контентом, продвижения и привлечения новых клиентов.

Новая платформа поможет предпринимателям и SMM-специалистам, которые ведут бизнес и создают профессиональный контент в ОК, упростить работу со всем набором возможностей соцсети. Кроме того, решение станет дополнительной точкой входа и для рекламного кабинета ОК, работающего на базе технологий myTarget.

В период пандемии многие компании и предприниматели расширили свое присутствие онлайн и начали активнее использовать разнообразные сервисы соцсети: например, рекламный кабинет для продвижения, трансляции для проведения онлайн-обучения или звонки для общения с клиентами. Теперь бизнес получит быстрый доступ ко всем инструментам с одной страницы.

На платформу интегрированы все основные сервисы для ведения и продвижения бизнеса в ОК: доступ к группам, сообщениям, видеозвонкам, трансляциям и рекламному кабинету. Это позволяет наглядно видеть результаты своей работы и корректировать контентную стратегию.

К примеру, малый бизнес с помощью кабинета сможет отслеживать рекламные кампании своего профиля или группы и тут же переходить к входящим сообщениям от клиентов. Здесь же администратор страницы сможет запланировать прямую трансляцию или видеозвонок. Для эффективного управления аккаунтом в ОК в кабинете бизнеса также доступна оперативная статистика за последнюю неделю, включая данные о кампаниях в рекламном кабинете.

Интерфейс «Кабинета бизнеса» оптимизирован для быстрой работы с инструментами соцсети. В нем легко разобраться как профессионалам, так и предпринимателям или начинающим авторам.

«Кабинет бизнеса» доступен на всех платформах: в десктопной и мобильной версии соцсети, а также приложениях ОК для Android и iOS. Войти в него можно из меню личного профиля в ОК.