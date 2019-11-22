Одноклассники запустили раздел с обзорами пользователей в маркетплейсе товаров

Социальная сеть Одноклассники запустила новые инструменты социальной коммерции в собственном маркетплейсе товаров. На главной маркетплейса появился специальный раздел с обзорами на товары от пользователей ОК и возможность поделиться с друзьями интересными находками в один клик с помощью кнопки «Класс!». По результатам тестов аудитория, переходящая в маркетплейс из публикаций друзей о понравившихся товарах, выросла в 10 раз.

Благодаря новым возможностям авторы, пишущие интересные обзоры о товарах в ОК, получат заинтересованную аудиторию, а все посетители маркетплейса — дополнительный социальный опыт во время покупки. Маркетплейс ОК станет не только витриной с товарами, но и контентным хабом, где пользователь может узнать о новинках, почитать обзоры и отзывы, полистать подборки и поделиться интересными товарами со своими друзьями и близкими.

Новый раздел с контентом будет наполняться публикациями пользователей и групп в Одноклассниках, содержащих ссылку на товар из маркетплейса. В ближайшее время раздел будет формироваться силами авторов, отобранных командой ОК, в дальнейшем лента контента будет наполняться автоматически. Персонализированный алгоритм рекомендаций будет показывать пользователю только те публикации, которые могут быть ему интересны на основе истории покупок и просмотров товаров, его социальной активности в ОК и взаимодействий с автором контента. Раздел с контентом уже доступен в мобильном приложении ОК для Android и до конца года появится на десктопной и мобильной версиях соцсети.

Кнопка «Класс!», появившаяся в карточках товаров на всех платформах, даст возможность пользователям оценить интересные находки, сохранить их к себе на страницу и одновременно поделиться ими с друзьями. Умная лента Одноклассников покажет товары, которые пользователь отметил кнопкой «Класс!», только тем друзьям, кому они интересны — это повышает доверие к товарам. Согласно исследованию Globlee, 87% покупателей в интернете доверяют рекомендациям друзей. Это подтверждается результатами первых тестов в ОК: число пользователей, которые переходят на карточку товара из публикаций друзей в ленте новостей, выросло в 10 раз.

«Благодаря глубокой взаимной интеграции пользовательского контента на витрину маркетплейса пользователи смогут делиться впечатлениями от товаров, которые помогут их друзьям легче принимать решения о покупке. Новые возможности маркетплейса помогут обмениваться эмоциями со своими друзьями не только в сервисах Одноклассников для общения, но и на витрине товаров: писать комментарии, ставить „Классы!“, делиться подборками у себя на странице. Благодаря этому процесс выбора товаров станет частью „развлекательного“ сценария покупки и новым шагом в развитии направления социальной коммерции в ОК». Инна Галиахметова, руководитель e-commerce направления социальной сети Одноклассники

Одноклассники запустили маркетплейс китайских товаров весной 2018 года и будут развивать сервисы социальной коммерции совместно с AliExpress Россия в рамках СП Mail.ru Group, Alibaba Group, «МегаФона» и РФПИ.