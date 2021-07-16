+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Одноклассники запустили реферальную программу в маркетплейсе товаров

Социальная сеть Одноклассники запустила первую реферальную программу в совместном маркетплейсе товаров с AliExpress Россия. Пользователи смогут получать скидки за приглашение друзей на витрину маркетплейса и совершать выгодные покупки в сервисе «Товары» в ОК. Запуск станет следующим шагом в развитии совместного сервиса социальной коммерции ОК и AliExpress и продуктов экосистемы VK.

Для того, чтобы стать участником реферальной программы, пользователю нужно отправить приглашение друзьям в личных сообщениях через сервис «Дружные скидки» — попасть в него можно с главной страницы маркетплейса. Приглашение в программу можно дополнить своим текстом и отправить неограниченному количеству друзей в личных сообщениях. После того как 10 друзей перейдут по ссылке, пользователь получит собственный уникальный реферальный промокод и сможет использовать его до завершения акции.

Реферальная программа повысит привлекательность покупки товаров AliExpress в ОК для пользователей и поможет в расширении охватов для партнеров маркетплейса. Площадки рассчитывают заинтересовать онлайн-покупками более широкую аудиторию и увеличить частоту покупок товаров пользователями соцсети. Сервис работает на всех платформах: принять участие в программе можно и с компьютера, и с мобильного в приложениях ОК на iOS и Android.

Реферальная программа будет состоять из раундов: через некоторое время после завершения раунда будет открываться новый. Каждый раунд «Дружных скидок» — новый промокод на скидку. Размер скидки и минимальная сумма заказа могут меняться. Например, при сумме промокода на 399 рублей пользователю нужно совершить заказ на сумму не менее 400 рублей. В одном раунде можно получить только один промокод, но участвовать можно в каждом раунде программы.

В конце 2020 года ОК перезапустили собственный маркетплейс совместно с AliExpress Россия. Пользователи соцсети получили возможность совершать покупки из каталога с более чем 100 млн товаров. Сервис нативно интегрирован во все механики соцсети: пользователь может совершить покупку не только в разделе с товарами, но и прямо из своей ленты новостей. Кроме того, маркетплейс ОК формирует персональную ленту товаров для всех пользователей, а покупатели могут делиться новыми товарами с друзьями и получать от них ценные рекомендации.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

15 июля / Комментарии
Яндекс.Маркет покажет товары в интерьере через дополненную реальность

Яндекс.Маркет покажет товары в интерьере через дополненную реальность

Товары на Яндекс.Маркете можно будет рассмотреть со всех сторон ещё до заказа и доставки. Для этого маркетплейс добавил в своё приложение просмотр их трёхмерных моделей. Это позволит посмотреть в режиме дополненной реальности (AR), как товары впишутся в окружающую обстановку.

далее →

13 июля / Комментарии
В России начал работать Facebook Marketplace

В России начал работать Facebook Marketplace

Facebook запустила в России платформу Marketplace, на которой пользователи могут продавать и покупать друг у друга различные товары. Пользователи могут задать местонахождение продавца, радиус поиска, категорию и состояние товара, а также ценовой диапазон.

далее →

13 июля / Комментарии
«Яндекс.Директ» запустил оплату за конверсии

«Яндекс.Директ» запустил оплату за конверсии

«Яндекс.Директ» добавил возможность оплаты за конверсии. Компания сообщила, что это часть стратегии «Целевая доля рекламных расходов». Под долей рекламных расходов (Cost revenue ratio, CRR) понимается отношение суммы расходов на рекламу к доходу, который она принесла.

далее →

12 июля / Комментарии
Wildberries начал доставлять готовые блюда из ресторанов

Wildberries начал доставлять готовые блюда из ресторанов

Wildberries запустил доставку из заведений общепита в Москве, сообщила пресс-служба компании. Новый сервис сможет помочь заведениям, которые столкнулись со снижением спроса из-за роста заболеваний коронавирусом.

далее →

9 июля / Комментарии
В России открылся первый маркетплейс современного искусства

В России открылся первый маркетплейс современного искусства

Выходцы из телекоммуникационной компании «Вымпелком» Антон Нечаев, директор по маркетингу и Илья Пятигорский, директор по продукту, совместно с агентством Marvelous запустили первый в России маркетплейс современного искусства Bizar.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!