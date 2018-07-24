Одноклассники запустили видеомагазин с обзорами китайских товаров

Одноклассники запустили «Всё» — видеомагазин с обзорами китайских товаров из собственного маркетплейса соцсети. С помощью нового проекта пользователи Одноклассников смогут изучить интересные товары в разных категориях, узнать о них мнение ведущих и посмотреть видеоотзывы других покупателей.

Специально для проекта в видеоплеер Одноклассников были встроены новые интерактивные возможности — аннотации товаров с ценой и кнопкой «Купить», что позволяет делать покупки одновременно с просмотром видео.

Видеомагазин «Всё» объединил традиционные механики телемаркетинга с популярным блогерским форматом анбоксинга (распаковки товара). Все обзоры товаров публикуются в едином видеопотоке, доступном в группе «Товары — это ОК». В поток уже добавлены обзоры порядка 40 самых популярных товаров интернет-магазина, включая одежду, товары для дома и кухни, технику.

Пользователи ОК могут стать частью проекта, прислав видеообзоры заказанных товаров с хэштегом #всеоктовары. Лучшие видео будут использованы в видеомагазине, а их авторы получат доступ к платным сервисам соцсети.