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Одноклассники запустили витрину онлайн-услуг

В социальной сети Одноклассники появилась витрина онлайн-услуг для поддержки малого бизнеса и исполнителей в период самоизоляции. Сервис объединит исполнителей и предпринимателей, которые могут оказывать услуги дистанционно. Кроме того, ОК запустит систему поддержки исполнителей услуг, представленных на витрине, с помощью продвижения в ленте новостей и других разделах соцсети.

Новая витрина станет частью сервиса «Мастера», о тестовом запуске которого ОК объявили в конце 2019 года. В условиях карантина и самоизоляции из-за пандемии коронавируса сервис будет переориентирован на онлайн-услуги.

На витрине будут представлены исполнители и предприниматели трех категорий: спорт, образование и товары на заказ. В дальнейшем список категорий может быть расширен. Также в специальном блоке будут показываться исполнители, которые подтвердили готовность принимать заказы сейчас. На первом этапе на витрину попали исполнители услуг, которые ранее участвовали в публичном тестировании раздела «Мастера». В ближайшее время все, кто разместил свое резюме в разделе «Мастера» и готов работать онлайн, смогут поставить специальную отметку в настройках своего профиля в сервисе. После этого их анкета появится на витрине в соответствующей категории.

Таким образом, сервис поможет предпринимателям и исполнителям получить новых клиентов в это непростое для бизнеса время, а все пользователи смогут быстро найти проверенных специалистов для решения своих потребностей: заказа товаров, организации дистанционного обучения, занятий спортом и других. На странице каждого исполнителя или предпринимателя доступны подробная информация, отзывы и рекомендации, а также возможность связаться с помощью личных сообщений в ОК или других контактов.

Благодаря экосистеме продуктов ОК для бизнеса специалисты смогут в соцсети не только найти клиентов на онлайн-витрине, но и организовать весь процесс: например, собрать группу на тренировку с помощью видеозвонка, провести урок в прямом эфире или показать товар на видео перед доставкой.

В период пандемии коронавируса ОК поддерживают предпринимателей и всех пользователей. В ОК проходит акция, в рамках которой удваиваются все бюджеты, потраченные в рекламном кабинете внутри соцсети. Кроме того, ОК проводят обучающие вебинары по ведению своего дела в социальной сети, а также информируют пользователей о текущей ситуации — в частности, с помощью специальной ленты с новостями о коронавирусе от ведущих федеральных и региональных СМИ.

Автор: Анна
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