OFD.ru проинтегрирует онлайн-кассы с ведущими CMS-платформами

Оператор фискальных данных OFD.ru разработал ряд модулей для интеграции с самыми популярными CMS-платформами для интернет-магазинов, которые позволяют максимально просто перейти на работу с онлайн-кассами. Теперь клиенты могут воспользоваться решением под ключ, не привлекая разработчиков для интеграции с используемой CMS.

Все, что необходимо сделать интернет-магазину для интеграции онлайн-касс с CMS — это скачать и установить готовый модуль для используемой им системы. После установки и настройки, модуль сам будет передавать данные для формирования чека. Также клиент сможет контролировать отправку чеков в ОФД из интерфейса администратора CMS, настраивать значения НДС и многое другое.

На данный момент уже разработан модуль для интеграции с Drupal Сommerce и Ubercart (версии: 8 и 9), который занимает третье место по популярности среди Open Source CMS, согласно рейтингу Рунета. В ближайшем будущем в открытом доступе появятся готовые модули для Opencart, Joomla VirtueMart и JoomShopping, MODX, Wordpress WooCommerce, позже — 1С Битрикс. Список платформ для интеграции еженедельно расширяется.

Модуль Drupal позволяет автоматически отправлять чеки на приход и возврат, вручную формировать чеки, просматривать списки чеков по заказам. Более подробную информацию по модулю для Drupal и инструкцию по его установке можно скачать в маркетплейсе Drupal

Решением могут воспользоваться все клиенты OFD.ru вне зависимости от системы налогообложения, рассматривающие подключение к сервису Ferma, в том числе компании на ЕНВД, использующие фискальные накопители на 15, 18 или 36 месяцев. Клиенты получают готовое решение «под ключ» — сервиc Ferma, который включает в себя аренду онлайн-кассы c установленным фискальным накопителем, годовое подключение к оператору фискальных данных и полное техническое обслуживание кассы.