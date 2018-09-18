+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

OFD.ru проинтегрирует онлайн-кассы с ведущими CMS-платформами

Оператор фискальных данных OFD.ru разработал ряд модулей для интеграции с самыми популярными CMS-платформами для интернет-магазинов, которые позволяют максимально просто перейти на работу с онлайн-кассами. Теперь клиенты могут воспользоваться решением под ключ, не привлекая разработчиков для интеграции с используемой CMS.

Все, что необходимо сделать интернет-магазину для интеграции онлайн-касс с CMS — это скачать и установить готовый модуль для используемой им системы. После установки и настройки, модуль сам будет передавать данные для формирования чека. Также клиент сможет контролировать отправку чеков в ОФД из интерфейса администратора CMS, настраивать значения НДС и многое другое.

На данный момент уже разработан модуль для интеграции с Drupal Сommerce и Ubercart (версии: 8 и 9), который занимает третье место по популярности среди Open Source CMS, согласно рейтингу Рунета. В ближайшем будущем в открытом доступе появятся готовые модули для Opencart, Joomla VirtueMart и JoomShopping, MODX, Wordpress WooCommerce, позже — 1С Битрикс. Список платформ для интеграции еженедельно расширяется.

Модуль Drupal позволяет автоматически отправлять чеки на приход и возврат, вручную формировать чеки, просматривать списки чеков по заказам. Более подробную информацию по модулю для Drupal и инструкцию по его установке можно скачать в маркетплейсе Drupal

Решением могут воспользоваться все клиенты OFD.ru вне зависимости от системы налогообложения, рассматривающие подключение к сервису Ferma, в том числе компании на ЕНВД, использующие фискальные накопители на 15, 18 или 36 месяцев. Клиенты получают готовое решение «под ключ» — сервиc Ferma, который включает в себя аренду онлайн-кассы c установленным фискальным накопителем, годовое подключение к оператору фискальных данных и полное техническое обслуживание кассы.

«Благодаря модулям интеграции с различными CMS-платформами, любой клиент OFD.ru сможет оперативно и бесшовно настроить корректную передачу данных между онлайн-кассами, оператором фискальных данных и СMS-платформой, не прибегая к услугам разработчиков. Сервис OFD.ru значительно сэкономит время и ресурсы для подключения, позволит корректно и своевременно отправлять данные о продажах в ФНС, видеть статистику по отправленным чекам», — комментирует директор OFD.ru Антон Румянцев.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

3 сентября / Комментарии
«Яндекс.Деньги» ввёл кэшбек на покупки в магазинах и оплату услуг

«Яндекс.Деньги» ввёл кэшбек на покупки в магазинах и оплату услуг

Платёжный сервис «Яндекс.Деньги стал возвращать своим пользователям часть денег за оплату товаров и услуг. Пользователи теперь могут получать кэшбэк баллами 5% за оплату покупок в торговых точках и 1% — в интернет-магазинах.

далее →

20 августа / Комментарии
В российские интернет-магазины внедрят оплату по e-mail

В российские интернет-магазины внедрят оплату по e-mail

Все российские интернет-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей. Это позволит пользователям  оплачивать покупки по адресу электронной почты с 2019 года.

далее →

20 июля / Комментарии
ФРИИ инвестировал 200 млн рублей в финтех-сервис PimPay

ФРИИ инвестировал 200 млн рублей в финтех-сервис PimPay

ФРИИ инвестировал 200 млн рублей в PimPay — российский финтех-сервис, который позволяет интернет-магазинам быстрее расти. В частности, PimPay помогает избежать кассовых разрывов и автоматизировать взаимодействие со службами доставки.

далее →

13 июля / Комментарии
Мобильный SDK Яндекс.Кассы поможет принимать бесконтактные платежи

Мобильный SDK Яндекс.Кассы поможет принимать бесконтактные платежи

Яндекс.Касса обновила мобильный SDK — инструмент, который позволяет компаниям добавлять приём платежей в свои приложения для смартфонов и планшетов. Теперь с помощью SDK можно принимать оплату с банковских карт, из электронных кошельков, через Apple Pay, Google Pay, а также «Мобильный банк» Сбербанка Онлайн.

далее →

3 июля / Комментарии
Яндекс.Касса представила новый mPos-теминал для работы по ФЗ-54

Яндекс.Касса представила новый mPos-теминал для работы по ФЗ-54

Яндекс.Касса обновила мобильные терминалы продаж mPos: теперь они могут фискализировать чеки по требованиям ФЗ-54. Например, это будет полезно  курьерам при оформлении продажи на месте.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!