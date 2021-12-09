Офисные сотрудники Delivery Club будут регулярно работать курьерами
Со следующего года офисные сотрудники Delivery Club будут регулярно работать курьерами. Для новых сотрудников такой опыт станет частью онбординга. Для тех, кто уже работает в компании, будет создан механизм, позволяющий попробовать себя в роли курьеров в любое удобное для них время и в любом удобном месте (часть сотрудников работают удаленно). На деньги, которые офисные сотрудники заработают, доставляя еду, будет приобретено оборудование для поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Практика регулярной работы курьерами уже распространена среди руководящего состава Delivery Club и разработчиков мобильного приложения для курьеров. В компании рассчитывают, что новые инициативы позволят в следующем году попробовать себя в роли курьеров всем офисным сотрудникам Delivery Club.
«Есть три объяснения, почему мы решили ввести такие нововведения. Во-первых, курьеры — на передовой доставки. Офисные сотрудники должны понимать, как они работают, должны стремиться создать для курьеров максимально понятные и комфортные условия. Во-вторых, эффективность нашего бизнеса во многом зависит от взаимопонимания между разными департаментами. Чем бы ни занимался человек, ему действительно важно знать, как устроена наша логистика. В-третьих, мы уделяем много внимания работе с партнерами и хотим, чтобы офисные сотрудники посмотрели на эти процессы глазами курьеров. Я сам регулярно работаю курьером и уверен, что коллеги меня поддержат», — отмечает генеральный директор Delivery Club Гюванч Донмез.