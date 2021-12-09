Со следующего года офисные сотрудники Delivery Club будут регулярно работать курьерами. Для новых сотрудников такой опыт станет частью онбординга. Для тех, кто уже работает в компании, будет создан механизм, позволяющий попробовать себя в роли курьеров в любое удобное для них время и в любом удобном месте (часть сотрудников работают удаленно). На деньги, которые офисные сотрудники заработают, доставляя еду, будет приобретено оборудование для поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Практика регулярной работы курьерами уже распространена среди руководящего состава Delivery Club и разработчиков мобильного приложения для курьеров. В компании рассчитывают, что новые инициативы позволят в следующем году попробовать себя в роли курьеров всем офисным сотрудникам Delivery Club.