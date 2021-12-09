+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Офисные сотрудники Delivery Club будут регулярно работать курьерами

Со следующего года офисные сотрудники Delivery Club будут регулярно работать курьерами. Для новых сотрудников такой опыт станет частью онбординга. Для тех, кто уже работает в компании, будет создан механизм, позволяющий попробовать себя в роли курьеров в любое удобное для них время и в любом удобном месте (часть сотрудников работают удаленно). На деньги, которые офисные сотрудники заработают, доставляя еду, будет приобретено оборудование для поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Практика регулярной работы курьерами уже распространена среди руководящего состава Delivery Club и разработчиков мобильного приложения для курьеров. В компании рассчитывают, что новые инициативы позволят в следующем году попробовать себя в роли курьеров всем офисным сотрудникам Delivery Club.

«Есть три объяснения, почему мы решили ввести такие нововведения. Во-первых, курьеры — на передовой доставки. Офисные сотрудники должны понимать, как они работают, должны стремиться создать для курьеров максимально понятные и комфортные условия. Во-вторых, эффективность нашего бизнеса во многом зависит от взаимопонимания между разными департаментами. Чем бы ни занимался человек, ему действительно важно знать, как устроена наша логистика. В-третьих, мы уделяем много внимания работе с партнерами и хотим, чтобы офисные сотрудники посмотрели на эти процессы глазами курьеров. Я сам регулярно работаю курьером и уверен, что коллеги меня поддержат», — отмечает генеральный директор Delivery Club Гюванч Донмез.

Автор: Игорь Назаров
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

7 декабря / Комментарии
Почта России открыла лабораторию клиентского опыта в Сколково

Почта России открыла лабораторию клиентского опыта в Сколково

7 декабря Почта России открыла в технопарке “Сколково” новое отделение, которое станет зоной тестирования и пилотирования инновационных услуг для клиентов компании. В мероприятии приняли участие генеральный директор Почты России Максим Акимов и председатель Фонда “Сколково” Аркадий Дворкович.

далее →

6 декабря / Комментарии
Wildberries ввел платный возврат товаров

Wildberries ввел платный возврат товаров

Российский маркетплейс Wildberries ввел новые правила для возврата товара, который не устраивает покупателя. Wildberries начал тестировать платный возврат товаров — в московских пунктах выдачи появились соответствующие объявления.

далее →

6 декабря / Комментарии
Wildberries запустил партнёрские сортировочные центры

Wildberries запустил партнёрские сортировочные центры

Маркетплейс Wildberries разгрузит свои склады за счет продавцов — компания запустила программу партнерских сортировочных центров. Ее участниками могут стать продавцы площадки, у которых есть свои склады площадью не менее 500 кв. м.

далее →

3 декабря / Комментарии
Почта России начала доставлять товары с японских онлайн-аукционов

Почта России начала доставлять товары с японских онлайн-аукционов

С декабря россияне могут покупать товары на аукционах и в онлайн-магазинах Японии через сервис InJapan и получать их с помощью EMS-доставки Почты России. Сроки доставки в Москву и Санкт-Петербург составят до 7 дней, в другие города-миллионники — до 14 дней.

далее →

2 декабря / Комментарии
«Магнит Доставка» перейдет на собственную платформу

«Магнит Доставка» перейдет на собственную платформу

«Магнит» приступил к переводу функций управления онлайн-заказами, сборкой и доставкой товаров в рамках сервиса «Магнит Доставки» в контур собственного технологического решения. Это ключевой этап в развитии e-commerce ритейлера.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!