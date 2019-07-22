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Офлайн магазины в США стали закрываться в два раза чаще

Развитие онлайн-торговли привело к уменьшению числа физических магазинов, сообщает «Коммерсант». За первое полугодие 2019 года в США закрылось более 7 тысяч точек, а по итогам года, как планируют эксперты, этот показатель может превзойти прошлогодний в два раза.

К 18 июля в США, как отчитывается Coresight Research, закрылось 7426 точек продаж, что на 25% больше, чем аналогичный показатель за весь прошлый год. Во втором квартале темп ухода офлайн-площадок оказался самым высоким за последние девять лет.

Закрытие физических магазинов обусловлено двумя основными причинами. Это либо банкротство бизнеса, либо переход исключительно на онлайн-торговлю ради уменьшения расходов на ведение своего дела.

Уже в феврале этого года, как сообщило Министерство торговли США, онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали физические магазины по объему выручки. Среди тех, кто закрывает магазины, есть и именитые бренды. Это Victoria’s Secret, Gap, Fred’s и, например, обанкротившиеся Charlotte Russe и Charming Charlie, которые закроют все свои точки продаж.

Также из-за уменьшения объемов малого коммерческого строительства в США вырос спрос на торговые площади внутри торговых центров. При этом намечается тенденция, что обычные ритейлеры сменяются офисами онлайн-магазинов, кафе и даже апартаментами.

Автор: Анна
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