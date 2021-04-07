Огни ночного голода. Москвичи ночами ждут глазированные сырки и бананы

Ozon Express проанализировал заказы москвичей с ночной доставкой и выяснил, что именно они покупают после полуночи.

Абсолютным лидером ночной доставки стали глазированные сырки — больше всего москвичи любят сырок «Б.Ю.Александров» в молочном шоколаде с ванилином. Помимо сырков пользователи также активно заказывают бананы, йогурты, негазированную воду, молоко, в том числе кокосовое, творог и плиточный шоколад.

Топ-5 продуктов с доставкой ночью в Ozon Express:

Бананы

Сырок в молочном шоколаде с ванилином

Вода без газа

Сахар

Свежая морковь

Еще одной популярной категорией с доставкой ночью стало детское питание — смеси, фруктовые пюре и кисломолочные продукты. Детское питание, как правило, заканчивается быстро и доставка в течение часа помогает пополнить запасы.

А вот товары личной гигиены, товары для взрослых, бытовую химию и другие непродовольственные товары пользователи предпочитают заказывать и получать днем — они в топ товаров с доставкой ночью не попали.

Средний чек заказа с ночной доставкой выше на 9%, чем средний чек дневного заказа. Чек за самый большой заказ с ночной доставкой превысил 26 тысяч рублей — в нем было 199 разнообразных глазированных сырков, а также творог, замороженные грибы-лисички, сыр, творожки и йогурты.