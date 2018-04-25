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Ольга Наумова покидает пост генерального директора торговой сети «Пятерочка»

X5 Retail Group объявляет о том, что Ольга Наумова покидает пост генерального директора торговой сети «Пятерочка». Компания благодарит Ольгу за работу.

Наблюдательный Совет Компании назначил исполняющим обязанности генерального директора торговой сети «Пятерочка» Главного исполнительного директора Х5 Игоря Шехтермана.

Компания планирует назначить нового генерального директора торговой сети «Пятерочка» из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети.

Автор: Анна
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