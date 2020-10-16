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Олег Тиньков прекратил переговоры с «Яндексом»

В официальном сообщении TCS Group на Лондонской бирже говорится, что Олег Тиньков прекратил переговоры с «Яндексом» о продаже своего бизнеса. Компании не смогли договориться об условиях, однако дальнейших подробностей не приводится.

«После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером „Тинькоффа“, стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены», — говорится в сообщении группы.

Forbes со ссылкой на источник, близкий к участником переговоров, сообщает о возможных причинах такого решения: «Олег Тиньков хотел участвовать активно в бизнесе, что не приветствовали в „Яндексе“. Олегу это не понравилось». Отмечается, что переговоры были сложными.

Ранее источники The Bell утверждали, что «Тинькофф банк» может заключить сделку с МТС, однако в комментарии изданию банк отметил, что не ведет переговоров с оператором и планирует развиваться дальше самостоятельно.

После новостей об отмене сделки между «Тинькофф» и «Яндексом» акции обеих компаний на Мосбирже упали: TCS потеряла более 4%, «Яндекс» — более 3%.

Автор: Анна
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