Исследование рынка доставки еды: средний чек и скорость доставки

Агентство OMI провело исследование сервисов доставки еды на рынке РФ. В нем приняли участие около 3500 респондентов старше 18 лет из городов с населением от 100 тысяч человек по всей России.

Средний чек и влияние на походы в рестораны

По сравнению с допандемийными показателями, которые замерял OMI в 2019 году, вырос средний чек на доставку. Если до пандемии самой распространенной была сумма заказа 300-500 рублей (43% респондентов), то сейчас опрошенные чаще заказывают на 500-1000 рублей (53%).

При этом пользователи доставки не спешат отказываться от привычных походов в ресторан. Если раньше среди опрошенных таких было 87%, то в 2021 году 93% респондентов хоть раз посещали рестораны за последние 3 месяца.

Скорость доставки и выбор блюд

Исследование показало, что самая быстрая доставка, по мнению опрошенных, у Додо Пиццы, Яндекс.Еды и Delivery Club. Собственная доставка сети пиццерий смогла обогнать агрегаторов по средней оценке респондентов. Скорость доставки от Додо оценили в 4,26 из 5, а Яндекс.Еде и Delivery Club опрошенные поставили оценку в 4,18 баллов.

По разнообразию кухонь и блюд, доступных для заказа, первое место занял сервис от Яндекса со средней оценкой 4,33 балла. За ним с небольшим отрывом расположились Delivery Club — 4,30 балла, и Кухня на районе — 4,02 балла.

По скорости и качеству поддержки первое место заняла Додо Пицца — 4,27 балла в среднем, второе место у Яндекс.Еды — 4,23 балла, третье место делят Якитория и Delivery Club — по 4,21 балла.

Экология и забота о курьерах

Вырос процент тех, кого заботит экология сервисов. Большую важность экологичности доставки еды отмечают 45% респондентов. До пандемии таких было только 36%. Процент тех, кого волнует экологичность доставки еды при этом одинакова практически во всех федеральных округах России, но лидером по этому показателю стал Северный Кавказ (52%).

Больше экологии пользователей заботят условия труда курьеров. 66% опрошенных отметили, что вопрос условий работы и удовлетворенности курьеров важен для них. 49% указали, что это прямо влияет на их выбор сервисов как пользователей.

Новые сценарии использования приложений

Более половины опрошенных (56%) пользуются дополнительными функциями в сервисах или приложениях доставки. 45% отметили, что прибегают к ним примерно в половине случаев или даже чаще.;

Одной из популярных дополнительных функций может служить самовывоз. Согласно сообщениям от сервисов доставок, бум заказов с собой случился летом этого года, когда были введены коронавирусные ограничения, запрещавшие посещения ресторанов при отсутствии у посетителей QR-кодов. К примеру Яндекс.Еда отчитывалась о пятикратном росте заказов навынос относительно предыдущих недель, до вступления в силу ограничений, а Delivery Club отмечали рост таких заказов на 50%.

В среднем по России, 55% опрошенных ответили, что пользуются услугой самовывоза. Причем наибольшей популярностью она пользуется у респондентов из Дальневосточного (70%), Уральского (62%) и Сибирского (60%) федеральных округов.

Среди причин, побуждающих выбирать самовывоз опрошенные отмечают: удобство, когда можешь забрать заказ «по пути» — 73%, нежелание ждать доставку — 31% или возможность не платить за нее — 29%. Сама функция пользуется большей популярностью в вечерняя время — самостоятельно забирают заказы для ужина 65% тех, кто выбирает с собой.

Мотивацией попробовать самовывоз среди тех, кто еще никогда не использовал его, могут стать бонусные и скидочные предложения, а также само месторасположение ресторана. Так ответили 25% и 22% респондентов.

Функции и удобства приложений

По дизайну мобильных приложений на первых местах вновь расположились Яндекс.Еда, Delivery Club и Додо Пицца со средними оценками выше 4,30 баллов. Та же тройка лидеров сохранилась и при оценке общего удобства мобильного приложения для доставки. Delivery Club — 4,35 балла, Яндекс.Еда — 4,33 балла, Додо Пицца — 4,27 балла.

В то же время при вопросе о дополнительных бонусах и скидках, которые можно получить в сервисах, Додо Пиццу вытеснила другая сеть пиццерий — Domino’s. Ее бонусные предложения оказались самыми щедрыми по оценкам пользователей. После Domino’s лидируют Яндекс.Еда и Delivery Club, а Додо Пицца расположилась только на четвертом месте.