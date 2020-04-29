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OMNIC начала установку в Москве сервисов самообслуживания «все-в-одном»

Международная компания OMNIC, разработчик кросс-индустриальных решений для ритейла и логистики, инвестировала 170 млн рублей в разработку, производство и продвижение на российском рынке автоматизированных устройств «все-в-одном». В апреле 2020 года сервисные станции OmniHub начали функционировать в Москве в ряде бизнес-центров и магазинов «Перекресток». Несколькими месяцами ранее компания начала установку таких же устройств в других городах мира — Гамбурге, Лос-Анжелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке.

OmniHub — это сервисомат, первое в мире автоматизированное мультифункциональное устройство, работающее по принципу click and collect. Оно совмещает в себе функции постамата и вендинга, предоставляя конечному клиенту возможность пользоваться различными сервисами. Сервисомат обеспечивает широкий выбор бесконтактных услуг, доступ к которым можно получить различными способами: с мобильного приложения или через терминал. С помощью OmniHub пользователи могут:

  • приобрести готовые продукты питания,
  • получить онлайн заказы из интернет-магазинов,
  • заказать доставку любой еды благодаря наличию модулей с температурным режимом, как холода, так и подогрева,
  • воспользоваться услугами химчистки/ремонта и др.

Программно-аппаратный комплекс разработан и произведен компанией OMNIC на базе исследований Университета Беркли (Калифорния) и не имеет аналогов на мировом рынке.

Платформа OmnicHub является открытой для партнеров. На сегодняшний день в ее экосистеме более 50 офлайн сервисов, магазинов и ресторанов, а также курьерских компаний, которые обслуживают более 30 000 интернет-магазинов. По словам Артура Григорянца, директора по цифровой трансформации OMNIC (Chief Digital Transformation Officer): «Мы строим независимую сеть по методике открытых инноваций и готовы подключать партнеров для трансформации клиентского опыта самообслуживания. Цель компании — объединить качественные сервисы в сфере самообслуживания в одной экосистеме, фокусируясь на работе платформы и оставаясь при этом независимым провайдером для своих партнеров».

Сервис ориентирован на резидентов крупных жилых комплексов, а также сотрудников бизнес-центров, посетителей отелей, коворкингов, спортклубов и других мест большого скопления людей, которые ценят время. OmniHub — единственный мультисервисный пункт самообслуживания, который удовлетворяет правилам внешнего вида и может быть расположен в лобби этих заведений. Близость сервиса «все-в-одном» к месту проживания или работы может, по подсчетам экспертов университета Беркли, сэкономить пользователю до 120 часов в год.

Поддерживать продажи и развивать сеть новых устройств OMNIC будет как самостоятельно, так и через франчайзинговых партнеров. Потенциальные покупатели пунктов самообслуживания — это, в первую очередь, управляющие компании жилых комплексов, владельцы отелей, фитнес центров и т. д., которые хотят предоставить своим посетителям максимальное количество услуг, объединив на своей территории предложения различных операторов.

До конца 2020 года компания планирует установить 300 OmniHub-ов по всей России, 200 из них — в Москве. На 40% продукции оформлен предзаказ. Общее количество работающих устройств в мире за этот период достигнет 2000.

Автор: Анна
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